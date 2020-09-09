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Eran Zahavi: Fenerbahçe ile görüşmedim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.09.2020 14:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan golcü futbolcu Eran Zahavi, transfer iddialarına ilişkin konuştu.

Eran Zahavi: Fenerbahçe ile görüşmedim

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Eran Zahavi geleceği ile ilgili konuştu: “Milli maçlar bitti. Dolayısıyla yarından itibaren kendi işlerime odaklanmam için özgürüm. Ancak transfer konusunda bugünden, yarın için bir şey söylemek zor. Çünkü ben de bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz.”

GÖRÜŞMEDİM

Öte yandan Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hırvat golcü Livaya, Yunan basınına konuştu. Golcü futbolcu “Fenerbahçe ile görüşmedim. AEK’ya saygım büyük” dedi.

MERT HAKAN ÇOK ZOR

Bu arada kasığında zorlanma bulunan Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanlara başladı. Mert Hakan, Rize maçında oynamayacak. Sosa ise salonda çalıştı.

(AKŞAM)

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