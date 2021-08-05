Eray Şamdan olimpiyat madalyasını garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyatları ile olimpiyatlarda yer almaya başlayan karatede Eray Şamdan erkekler kumite 67 Kg'da A Grubu'nda mücadele etti.

İlk karşılaşmasında Azerbaycanlı rakibi Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 mağlup eden Eray Şamdan, ikinci mücadelesinde Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 yenildi.

Üçüncü maçında Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1 yenen Eray Şamdan, grubundaki son maçında ev sahibi Japonya'dan Naoto Sago'u da 2-1 mağlup etti. Milli karateci, grupta 6 puanla 2'nci sırada yer alarak yarı finale yükselirken olimpiyat madalyasını da garantiledi.

Yarı finalde B Grubu'nu birinci bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yla eşleşen Eray Şamdan bugün TSİ 14.15'te mücadele edecek. Milli karateci, yarı final müsabakasında yenilmesi durumunda olimpiyatı bronz madalyayla noktalayacak.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA

