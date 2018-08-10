Ercan Taner 10 yıl sonra ilk kez Süper Lig maçı için mikrofon başına geçti!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış maçı bugün Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak. Bu akşam saat 21:45'de başlayacak mücadeleyi, beIN SPORTS'un yeni transferi efsane spiker Ercan Taner anlatıyor.

Ercan Taner Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala NTV ile yollarını ayırmış ve beIN SPORTS ile anlaşmaya varmıştı.

Böylece Ercan Taner, 10 yıl sonra Süper Lig'de mikrofon başına geçerek futbolseverlerle buluşmuş oldu.





