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Ercan Taner 10 yıl sonra ilk kez Süper Lig maçı için mikrofon başına geçti!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.08.2018 21:34 | Son Güncelleme

Ankaragücü - Galatasaray maçıyla başlayacak olan Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonunda 10 yıl sonra bir ilk yaşandı. Yayıncı kuruluşa geri dönen tecrübeli spiker Ercan Taner, 10 yıl sonra bir Süper Lig maçıyla yeniden mikrofon başına geçti.

Ercan Taner 10 yıl sonra ilk kez Süper Lig maçı için mikrofon başına geçti!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış maçı bugün Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak. Bu akşam saat 21:45'de başlayacak mücadeleyi, beIN SPORTS'un yeni transferi efsane spiker Ercan Taner anlatıyor.

Ercan Taner Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala NTV ile yollarını ayırmış ve beIN SPORTS ile anlaşmaya varmıştı.

Böylece Ercan Taner, 10 yıl sonra Süper Lig'de mikrofon başına geçerek futbolseverlerle buluşmuş oldu.

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Spor Toto Süper Lig ercan taner

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