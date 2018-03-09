MAGAZİN

Ercan Yazgan’ın cenaze programı belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 14:22 | Son Güncelleme

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, dün gece vefat eden usta oyuncu Ercan Yazgan’la bir fotoğrafını paylaşarak, cenaze programını açıkladı

Ercan Yazgan’ın cenaze programı belli oldu

Dün hayatını kaybeden Ercan Yazgan’ın cenaze programı belli oldu.

Instagram adresinden paylaşım yapan sanatçı Onur Akay, Ercan Yazgan’la yıllar önce ‘Yazlıkçılar’ isimli dizi setinde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, cenaze bilgilerini de paylaştı.

Usta oyuncu Ercan Yazgan'ın çok bilinmeyen ünlü kızları...Usta oyuncu Ercan Yazgan'ın çok bilinmeyen ünlü kızları...

10 MART CUMARTESİ GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ercan Yazgan’ı (yarın) 10 Mart Cumartesi günü, ikindi namazı sonrası Karacaahmet Şakir’in Camii’nden son yolculuğuna uğurlayacağız. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

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ercan yazgan bizimkiler

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ALLAH RAHMET EYLESİN.
Nur icinde yat Ercan Agbey mekanin cennet olsun RABBIM rahmet eylesin seni unutmayacagiz ...
Allah Rahmet Eylesin.
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