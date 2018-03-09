Dün hayatını kaybeden Ercan Yazgan’ın cenaze programı belli oldu.
Instagram adresinden paylaşım yapan sanatçı Onur Akay, Ercan Yazgan’la yıllar önce ‘Yazlıkçılar’ isimli dizi setinde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, cenaze bilgilerini de paylaştı.
10 MART CUMARTESİ GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Ercan Yazgan’ı (yarın) 10 Mart Cumartesi günü, ikindi namazı sonrası Karacaahmet Şakir’in Camii’nden son yolculuğuna uğurlayacağız. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.
SON 24 SAATTE NELER OLDU?
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