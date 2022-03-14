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Ercan Yazgan kimdir? Ne zaman hayatını kaybetti? Ercan Yazgan'ın kaç çocuğu var?

14.03.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ercan Yazgan kimdir? sorusunun yanıtı, Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Buket Dereoğlu'nun açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Bizimkiler dizisinde kapıcı Cafer ile izleyicinin gönlünde taht kuran oyuncuya ilişkin araştırma yapılıyor. Peki Ercan Yazgan kimdir? Ne zaman hayatını kaybetti? Ercan Yazgan'ın eşi kim? Kaç çocuğu var? Üvey kızı kimdir? İşte detaylar...

Ercan Yazgan kimdir? Ne zaman hayatını kaybetti? Ercan Yazgan'ın kaç çocuğu var?

Ercan Yazgan, Buket Dereoğlu'nun Alişan ile Hayata Gülümse programında Alişan2a özel yaptığı açıklamaların ardından günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer aldı. Bizimkiler'de sekreter Demet karakterini canlandıran Buket Dereoğlu programda babasından bahsetti. Peki Ercan Yazgan kimdir? Ne zaman hayatını kaybetti? Ercan Yazgan'ın eşi kim? Kaç çocuğu var? Üvey kızı kimdir? Usta oyuncunun hayat hikayesi ve ölümüne ilişkin detaylar haberimizde.

Ercan Yazgan kimdir? Ne zaman hayatını kaybetti?

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan'ın tam adı Necip Ercan Yazgan'dır. 4 Nisan 1946 yılında Sinopta dünyaya gelen Ercan Yazgan, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu ve yönetmenlik yapmıştır.

Ercan Yazgan, Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışan sanatçı, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963'te sinemada yer aldı. Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Oyuncunun, ikinci evliliğini yaptığı eşinden, Buket Dereoğlu adlı üvey kızı vardır. Buket Dereoğlu ile birlikte Bizimkiler dizisinde rol almışlardır. 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü'ne Cihat Tamer ve Nedim Doğan ile beraber destek vermişti.

Ercan Yazgan'ın aldığı ödüller :

1999 - 36.Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Duruşma filmi ile

Ercan Yazgan'ın rol aldığı dizi ve filmler:

2015 - Bana Masal Anlatma (Sinema Filmi)
2011 - 2012 - İffet (Dizi)
2010 - Kardelen (Sinema Filmi)
2009 -2010 - Hanımın Çiftliği
2008 - Talih Kuşu (TV Dizisi)
2008 - Nekrüt (Sinema Filmi)
2008 - Adanalı (TV Dizisi)
2006 - Yalancı Yarim
2006 - Ahh İstanbul
2004 - Tatil Aşkları
2004 - Altın Kafes
2004 - Büyük Buluşma TV Dizisi 2003 - 2006 - Hayat Bilgisi
2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
2002 - Aşk Meydan Savaşı
2000 - Balalayka (Sinema Filmi)
1999 - Duruşma (Sinema Filmi)
1996 - Sevda Kondu
1994 - Kaygısızlar
1994 1993 - Yazlıkçılar
1990 - Bir Milyara Bir Çocuk (aynı zamanda yapımcı)
1989 - 2002 - Bizimkiler
1986 - Kabadayı (Sinema Filmi)
1986 - Şaka Maka (Video)
1986 - Perihan Abla
1983 - Üç İstanbul
1982 - Arkadaşım (Sinema Filmi)
1979 - Dokunmayın Şabanıma (Sinema Filmi)
1978 - Ölüm Görevi (Sinema Filmi)
1977 - Sen Aşk Nedir Bilir Misin (Sinema Filmi)
1977 - Sarmaş Dolaş (Sinema Filmi)
1977 - Tatlı Kaçık (Sinema Filmi)
1975 - İzin (Sinema Filmi)
1971 - Hüdaverdi-Pırtık (Sinema Filmi)
1963 - Susuz Yaz(Sinema Filmi)

Bizimkiler dizisinin sekreter Demet'i Buket Dereoğlu kimdir?

ERCAN YAZGAN NE ZAMAN HAYATINI KAYBETTİ?

Bizimkiler dizisinin 'Kapıcı Cafer'i, Kaygısızlar dizisinin 'Memnun Kaygısız'ı ünlü oyuncu Ercan Yazgan 21 Şubat 2019'da gece saat 23.45 sularında hayatını Kaybetti.

Buket Dereoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Bizimkiler dizisinin sekreter Demet'i Buket Dereoğlu'nun babası Ercan Yazgan kimdir?Buket Dereoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Bizimkiler dizisinin sekreter Demet'i Buket Dereoğlu'nun babası Ercan Yazgan kimdir?

Ercan Yazgan kimdir? Ne zaman hayatını kaybetti?

ERCAN YAZGAN'IN EŞİ KİM?

Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ercan Yazgan'ın ikinci evliliğini yaptığı İdil hanımdan, Buket Dereoğlu adında üvey kızı vardır. Ercan Yazgan, Buket Dereoğlu ile birlikte Bizimkiler dizisinde oynamıştı.

ERCAN YAZGAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Usta Oyuncu Ercan Yazgan'ın Can Yazgan adında bir de oğlu bulunmaktadır.

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