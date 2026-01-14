Ufuk Bayraktar hakim karşısında! Tanınmamak için böyle geldi

Oyuncu Ufuk Bayraktar hakim karşısında. Beyoğlu'nda 20 Ağustos 2025'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği, işletme sahibinin bunu reddetmesi üzerine 'Seni burada barındırmayacağım görürsün' diyerek yumrukla saldırdığı ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alınan oyuncu Bayraktar hakkında adli kontrol şartı getirilerek yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şartı ile serbest kalmıştı.

Hazırlanan iddianamede Bayraktar'ın 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Oyuncu Ufuk Bayraktar, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkmak için adliyeye geldi.

Takım elbisesiyle dikkat çeken oyuncu tanınmamak için gözlük ve şapka takmayı da ihmal etmedi.

