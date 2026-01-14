MAGAZİN

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan kızı Zelal ile gündem oldu! Herkes aynı yorumu yaptı: ''Annesinin kopyası''

Sanat dünyasında ailesine olan bağlılığıyla tanınan İzzet Yıldızhan, bu kez kızı Zelal ile adından söz ettirdi. Dokuz çocuk babası ünlü türkücünün kızı, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Baba-kızın birlikte verdiği poz ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Üç farklı evliliğinden dokuz çocuk sahibi olan İzzet Yıldızhan, ailesiyle paylaştığı karelerle sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan kızı Zelal ile gündem oldu! Herkes aynı yorumu yaptı: Annesinin kopyası 1

Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem Arin, İzzet, Ömer ve Hamza isimlerinde dokuz çocuğu bulunan ünlü sanatçı, bu kez kızı Zelal ile verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan kızı Zelal ile gündem oldu! Herkes aynı yorumu yaptı: Annesinin kopyası 2

Yıldızhan'ın kızı güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Ünlü türkücünün kızı Zelal'e sosyal medyada; 'kızı çok güzelmiş', 'güzelliğine hayran kaldım', 'aşırı güzelmiş', 'güzellik anneden', 'annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan kızı Zelal ile gündem oldu! Herkes aynı yorumu yaptı: Annesinin kopyası 3

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan daha önce 9 çocuğuyla poz verdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylamış ve 'Aile her şeydir' notunu düşmüştü.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan kızı Zelal ile gündem oldu! Herkes aynı yorumu yaptı: Annesinin kopyası 4

