9 çocuk babası İzzet Yıldızhan kızı Zelal ile gündem oldu! Herkes aynı yorumu yaptı: ''Annesinin kopyası''

Üç farklı evliliğinden dokuz çocuk sahibi olan İzzet Yıldızhan, ailesiyle paylaştığı karelerle sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem Arin, İzzet, Ömer ve Hamza isimlerinde dokuz çocuğu bulunan ünlü sanatçı, bu kez kızı Zelal ile verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti.

Yıldızhan'ın kızı güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Ünlü türkücünün kızı Zelal'e sosyal medyada; 'kızı çok güzelmiş', 'güzelliğine hayran kaldım', 'aşırı güzelmiş', 'güzellik anneden', 'annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan daha önce 9 çocuğuyla poz verdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylamış ve 'Aile her şeydir' notunu düşmüştü.