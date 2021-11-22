SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Erce sakatlanınca genç kaleci motosikletle maça yetişti

Erce sakatlanınca genç kaleci motosikletle maça yetişti

22.11.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor’da cezalı Uğurcan Çakır’ın yokluğunda Gaziantep FK maça 11’de başlayacak olan Erce Kardeşler’in ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti.

Erce sakatlanınca genç kaleci motosikletle maça yetişti
Arda Akbulut

Arda Akbulut

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe’nin ise maça motosiklet ile yetiştiği ve karşılaşmaya 15 dakika kala kulübedeki yerini aldığı belirtildi.

TRABZONSPOR PAYLAŞTI

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erce'nin ısınma hareketleri esnasında sakatlandığı ve Gaziantep FK maçında kalede Arda Akbulut'un yer alacağı belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Isınma esnasında arka adalesinde gerilme hisseden Erce Kardeşler'in yerine takımımızın kalesini Arda Akbulut koruyacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdularSokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdular
PARTNERHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyorHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor
Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladıRıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Erce Kardeşler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

Fenerbahçe tebriği Galatasaray'da istifa getirecek

Fenerbahçe tebriği Galatasaray'da istifa getirecek

''Fatih Terim kendini bilerek attırdı''

''Fatih Terim kendini bilerek attırdı''

İşte Terim'in alacağı ceza

İşte Terim'in alacağı ceza

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

Yılın takası! Visca imzayı atmaya geliyor

Yılın takası! Visca imzayı atmaya geliyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.