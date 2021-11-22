Erce sakatlanınca genç kaleci motosikletle maça yetişti

Kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe’nin ise maça motosiklet ile yetiştiği ve karşılaşmaya 15 dakika kala kulübedeki yerini aldığı belirtildi.

TRABZONSPOR PAYLAŞTI

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erce'nin ısınma hareketleri esnasında sakatlandığı ve Gaziantep FK maçında kalede Arda Akbulut'un yer alacağı belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Isınma esnasında arka adalesinde gerilme hisseden Erce Kardeşler'in yerine takımımızın kalesini Arda Akbulut koruyacaktır." ifadeleri kullanıldı.

