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  4. Erciyes beyaz örtüyle kaplandı

Erciyes beyaz örtüyle kaplandı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

3 gündür etkili olan kar yağışının ardından Erciyes'te, kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında bulunan Erciyes'te bulunan turistler kara doydu. Bazı kişilerin kayak yaptığı noktada, bazı kişiler kar topu oynadı, bazı kişilerse kardan adam yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Son yağışlarla pistlerdeki kar kalınlığının önemli ölçüde arttığını belirten Cıngı, "Erciyes Dağı'nda aralık ayı olmasına rağmen ocak, şubat ayları gibi yoğun bir ziyaretçi talebiyle karşılaşıyoruz. Önceki yıllarda hafta içi pistlerde 3-5 kişi olurken şu anda kayakçı izdihamıyla karşı karşıyayız. Bunda önemli sportif faaliyetlerin etkisi var. Erciyes, Avusturya, İsviçre ve Fransa'daki kayak merkezleri gibi yoğun kayakçı talebiyle karşı karşıya. Pistlerimizi 10 Aralık'ta açmıştık. Bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye'de iki yerde kayak yapılıyor. Bunlardan biri Erciyes. Son 2 gündür gelen yağışla beraber diğer bağlantı pistlerimizi de açacağız." dedi.

EZİLMİŞ KAR KALINLIĞI DA ÖLÇÜLDÜ

Cıngı, Polonya'dan charter seferlerini başlattıklarını anımsatarak "Ukrayna ve Rusya'dan bazı haftalar 4-5 uçak yabancı ziyaretçi gelecek. Şu anda yer yer 1 metreyi bulan kar kalınlığına sahibiz. Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ölçüsü var ama bu kriter olmamalı. Ezilmiş kar kalınlığı açık pistlerimizde 40-50 santimetreyi buldu." dedi.

Bazı kayak merkezlerinde yağışın artması için kar duasına çıkıldığına dikkati çeken Cıngı, bütün kayak merkezlerinde yağacak karın ekonomiye önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Seyahat Erciyes

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