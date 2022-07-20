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Erciyes Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

20.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. YKS 2022 sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Tercih yapacak adaylar taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarını araştırmayı sürdürüyor. Erciyes Üniversitesi'ni hayal eden birçok aday da bu soruların cevabını merak ediyor. Peki Erciyes Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması belli mi? İşte detaylar...

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? sorusu üniversite tercihlerinde Erciyes Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz itibariyle açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki Erciyes Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Erciye Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu.

Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:

E

Tıp - (6 Yıllık) - (Tıp Fakültesi)  SAY
Diş Hekimliği - (5 Yıllık) - (Diş Hekimliği Fakültesi)  SAY
Eczacılık - (5 Yıllık) - (Eczacılık Fakültesi)  SAY
Uçak Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Veterinerlik - (5 Yıllık) - (Veteriner Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (İÖ) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Uçak Gövde ve Motor Bakımı - (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Uzay Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Uçak Gövde ve Motor Bakımı - (İÖ) (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hemşirelik - (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  SAY
Havacılık Elektrik ve Elektroniği - (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Beslenme ve Diyetetik - (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (İÖ) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Mimarlık - (4 Yıllık) - (Mimarlık Fakültesi)  SAY
Endüstri Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Havacılık Elektrik ve Elektroniği - (İÖ) (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Fen Bilgisi Öğretmenliği - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Mekatronik Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Endüstri Mühendisliği - (İÖ) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Bitki Koruma - (4 Yıllık) - (Seyrani Ziraat Fakültesi)  SAY
Matematik - (4 Yıllık) - (Fen Fakültesi)  SAY
Kimya - (4 Yıllık) - (Fen Fakültesi)  SAY
Astronomi ve Uzay Bilimleri - (4 Yıllık) - (Fen Fakültesi)  SAY
Bahçe Bitkileri - (4 Yıllık) - (Seyrani Ziraat Fakültesi)  SAY
Biyoloji - (4 Yıllık) - (Fen Fakültesi)  SAY
Biyomedikal Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Biyosistem Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Seyrani Ziraat Fakültesi)  SAY
Çevre Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği - (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Enerji Sistemleri Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Fizik - (4 Yıllık) - (Fen Fakültesi)  SAY
Gıda Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Harita Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
İnşaat Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (İÖ) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Mekatronik Mühendisliği - (İÖ) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Şehir ve Bölge Planlama - (4 Yıllık) - (Mimarlık Fakültesi)  SAY
Tarımsal Biyoteknoloji - (4 Yıllık) - (Seyrani Ziraat Fakültesi)  SAY
Tarla Bitkileri - (4 Yıllık) - (Seyrani Ziraat Fakültesi)  SAY
Tekstil Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - (4 Yıllık) - (Seyrani Ziraat Fakültesi)  SAY
Uçak Mühendisliği - (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Zootekni - (4 Yıllık) - (Seyrani Ziraat Fakültesi)  SAY
Türkçe Öğretmenliği - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SOZ
Okul Öncesi Öğretmenliği - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SOZ
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SOZ
İlahiyat - (4 Yıllık) - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Türk Dili ve Edebiyatı - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  SOZ
Tarih - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  SOZ
Türk Dili ve Edebiyatı - (İÖ) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  SOZ
Radyo, Televizyon ve Sinema - (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
İlahiyat - (İÖ) (4 Yıllık) - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
İlahiyat - (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Gazetecilik - (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Tarih - (İÖ) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  SOZ
İlahiyat - (M.T.O.K.) (4 Yıllık) - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Radyo, Televizyon ve Sinema - (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Gazetecilik - (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Çerkez Dili ve Kültürü - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  SOZ
Gazetecilik - (İÖ) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (İÖ) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Radyo, Televizyon ve Sinema - (İÖ) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)  SOZ
Sanat Tarihi - (İÖ) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  SOZ
Sanat Tarihi - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  SOZ
Türk Halkbilimi - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  SOZ
Hukuk - (4 Yıllık) - (Hukuk Fakültesi)  EA
Sınıf Öğretmenliği - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  EA
Havacılık Yönetimi - (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Havacılık Yönetimi - (İÖ) (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  EA
Uluslararası İlişkiler - (İngilizce) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Maliye - (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
İşletme - (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Felsefe - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  EA
Havacılık Yönetimi - (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  EA
İktisat - (İÖ) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
İktisat - (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
İşletme - (İÖ) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Maliye - (İÖ) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Sosyoloji - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  EA
Sosyoloji - (İÖ) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  EA
Turizm İşletmeciliği - (4 Yıllık) - (Turizm Fakültesi)  EA
İngilizce Öğretmenliği - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  DİL
Çin Dili ve Edebiyatı - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  DİL
Japon Dili ve Edebiyatı - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  DİL
Kore Dili ve Edebiyatı - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı - (İÖ) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  DİL
Kore Dili ve Edebiyatı - (İÖ) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  DİL
Rus Dili ve Edebiyatı - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  DİL
Turizm Rehberliği - (4 Yıllık) - (Turizm Fakültesi)  DİL
Rus Dili ve Edebiyatı - (İÖ) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ermeni Dili ve Kültürü - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  DİL
İbrani Dili ve Kültürü - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  DİL
Japon Dili ve Edebiyatı - (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)  DİL

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.

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