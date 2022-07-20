Erciyes Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? sorusu üniversite tercihlerinde Erciyes Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz itibariyle açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki Erciyes Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
Erciye Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu.
Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:
|Tıp - (6 Yıllık) - (Tıp Fakültesi)
|SAY
|Diş Hekimliği - (5 Yıllık) - (Diş Hekimliği Fakültesi)
|SAY
|Eczacılık - (5 Yıllık) - (Eczacılık Fakültesi)
|SAY
|Uçak Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SAY
|Bilgisayar Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Veterinerlik - (5 Yıllık) - (Veteriner Fakültesi)
|SAY
|Bilgisayar Mühendisliği - (İÖ) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı - (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Uzay Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı - (İÖ) (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Hemşirelik - (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği - (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Beslenme ve Diyetetik - (4 Yıllık) - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (İÖ) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Mimarlık - (4 Yıllık) - (Mimarlık Fakültesi)
|SAY
|Endüstri Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği - (İÖ) (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Fen Bilgisi Öğretmenliği - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SAY
|Makine Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Mekatronik Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Endüstri Mühendisliği - (İÖ) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Bitki Koruma - (4 Yıllık) - (Seyrani Ziraat Fakültesi)
|SAY
|Matematik - (4 Yıllık) - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Kimya - (4 Yıllık) - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Astronomi ve Uzay Bilimleri - (4 Yıllık) - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Bahçe Bitkileri - (4 Yıllık) - (Seyrani Ziraat Fakültesi)
|SAY
|Biyoloji - (4 Yıllık) - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Biyomedikal Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Biyosistem Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Seyrani Ziraat Fakültesi)
|SAY
|Çevre Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği - (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Enerji Sistemleri Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Fizik - (4 Yıllık) - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Gıda Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Harita Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|İnşaat Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Makine Mühendisliği - (İÖ) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Mekatronik Mühendisliği - (İÖ) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Şehir ve Bölge Planlama - (4 Yıllık) - (Mimarlık Fakültesi)
|SAY
|Tarımsal Biyoteknoloji - (4 Yıllık) - (Seyrani Ziraat Fakültesi)
|SAY
|Tarla Bitkileri - (4 Yıllık) - (Seyrani Ziraat Fakültesi)
|SAY
|Tekstil Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - (4 Yıllık) - (Seyrani Ziraat Fakültesi)
|SAY
|Uçak Mühendisliği - (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Zootekni - (4 Yıllık) - (Seyrani Ziraat Fakültesi)
|SAY
|Türkçe Öğretmenliği - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SOZ
|Okul Öncesi Öğretmenliği - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SOZ
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SOZ
|İlahiyat - (4 Yıllık) - (İlahiyat Fakültesi)
|SOZ
|Türk Dili ve Edebiyatı - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|SOZ
|Tarih - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|SOZ
|Türk Dili ve Edebiyatı - (İÖ) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|SOZ
|Radyo, Televizyon ve Sinema - (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|İlahiyat - (İÖ) (4 Yıllık) - (İlahiyat Fakültesi)
|SOZ
|İlahiyat - (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) - (İlahiyat Fakültesi)
|SOZ
|Gazetecilik - (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Tarih - (İÖ) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|SOZ
|İlahiyat - (M.T.O.K.) (4 Yıllık) - (İlahiyat Fakültesi)
|SOZ
|Radyo, Televizyon ve Sinema - (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Gazetecilik - (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Çerkez Dili ve Kültürü - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|SOZ
|Gazetecilik - (İÖ) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (İÖ) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Radyo, Televizyon ve Sinema - (İÖ) (4 Yıllık) - (İletişim Fakültesi)
|SOZ
|Sanat Tarihi - (İÖ) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|SOZ
|Sanat Tarihi - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|SOZ
|Türk Halkbilimi - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|SOZ
|Hukuk - (4 Yıllık) - (Hukuk Fakültesi)
|EA
|Sınıf Öğretmenliği - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|EA
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|EA
|Havacılık Yönetimi - (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|EA
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Havacılık Yönetimi - (İÖ) (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|EA
|Uluslararası İlişkiler - (İngilizce) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Maliye - (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İşletme - (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Felsefe - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|EA
|Havacılık Yönetimi - (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|EA
|İktisat - (İÖ) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İktisat - (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İşletme - (İÖ) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Maliye - (İÖ) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Sosyoloji - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|EA
|Sosyoloji - (İÖ) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|EA
|Turizm İşletmeciliği - (4 Yıllık) - (Turizm Fakültesi)
|EA
|İngilizce Öğretmenliği - (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|DİL
|Çin Dili ve Edebiyatı - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Japon Dili ve Edebiyatı - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|İngiliz Dili ve Edebiyatı - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Kore Dili ve Edebiyatı - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|İngiliz Dili ve Edebiyatı - (İÖ) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Kore Dili ve Edebiyatı - (İÖ) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Rus Dili ve Edebiyatı - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Turizm Rehberliği - (4 Yıllık) - (Turizm Fakültesi)
|DİL
|Rus Dili ve Edebiyatı - (İÖ) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Ermeni Dili ve Kültürü - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|İbrani Dili ve Kültürü - (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Japon Dili ve Edebiyatı - (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) - (Edebiyat Fakültesi)
|DİL
YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.
2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.
Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.
İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.
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