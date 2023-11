Erciyes’te gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı’da; AFAD, UMKE, JAK, İl Sağlık Müdürlüğü, 112, İtfaiye, ANDA ve Türkuaz Arama Kurtarma ekiplerinin katılımı ile teleferikten kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği tesislerde meydana gelen arıza nedeniyle teleferikte mahsur kalan turistler, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, halatla ulaştıkları turistleri güvenli bir şekilde yere indirmeyi başardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan turistler, daha sonra kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 60 kişilik bir ekipler tatbikatın gerçekleştiğini aktaran Kayseri Erciyes AŞ Pist Güvenlik ve Düzenleme Müdürü Recep Karakaş, "Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir kayak merkezi olan Erciyes’te geleneksel hale gelmiş olan halatlı kurtarma tatbikatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu tür tatbikatlar bizim için her türlü olumsuz şartlara karşı kendimizi geliştirmemiz açısından önem arz etmektedir. Güzel bir tatbikat oldu. Tatbikata katılanlara teşekkür ederim. Tatbikata katılan yaklaşık 60 kişilik bir ekip var. Senaryo; tesislerde meydana gelen bir arıza nedeniyle otomatik olarak tesisler çalışmamakta. Bakım ve pist güvenliğe gelen ihbar neticesinde teleferiklerde mahsur kalmış olan misafirlerimizi pist güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekiplerimizle kurtardık" dedi.

İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Amiri Orhan Canpolat da en ufak bir olumsuzluğu mahal vermemek adına görevlerinin başında olduklarını aktararak, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak oluşabilecek her türlü afet ve felaketlerde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Yine bugün her sene yaptığımız teleferikte arama kurtarma çalışmalarına katılım sağladık. Oluşabilecek en ufak bir tehlikeye, bir olumsuz duruma mahal vermemek adına görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

UMKE ekibinden Paramedik Semih Asil ise tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Sağlık Bakanlığı’na bağlı UMKE birimi olarak 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Burada da jandarma ile beraber özellikle kış sezonunda yaralıları kurtarmak için tatbikata katıldık. Biz de diğer birimlerle beraber koordinasyon sağlayarak faaliyet göstereceğiz" diye konuştu.

Türkuaz Arama Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel de, "Türkuaz Arama Kurtarma Derneği olarak her yıl Erciyes AŞ ve jandarma arama kurtarmanın (JAK) koordinesinde yapılan mekanik tesis kurtarma tatbikatına her yıl katılıyoruz. Bundan da hem eğitim anlamında hem oluşabilecek bir kaza durumunda tatbikatlarımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz" dedi. ANDA Arama Kurtarma Derneği’nden Rıza Çelik de sivil toplum kuruluşu olarak ekiplerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Çelik; "Erciyes kış tatbikatını gerçekleştirdik. Oluşabilecek acil durumlarda her zaman JAK ve Erciyes AŞ’nin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" şeklinde konuştu.