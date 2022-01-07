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Erciyes'te otel yatırımları artıyor

07.01.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes'te otel yatırımları artıyor

KAYSERİ (AA) - Erciyes Kayak Merkezi'nde 210 milyon liraya yapımı tamamlanan 4 yeni otel daha hizmet vermeye başladı.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Erciyes'in, Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı kar ve kış sporları merkezi haline geldiği, son yıllarda yerli ve yabancı turist sayısında yaşanan artışla yatırımcıları bölgeye çektiği belirtildi.

Türk turizmine değer katacak kalitede otellerin yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi’nde 4 yeni otelin daha tamamlanarak bu sezon hizmet vermeye başladığı aktarılan açıklamada, otel sayısının 13'e, yatak kapasitesinin de 2 binin üzerine çıktığı bildirildi.

Erciyes’teki mevcut yatak kapasitesinin 3 yıl içinde 3 bin 500’e yükseldiği, 6 yıl sonra 8 bine çıkmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şimdiye kadar 650 milyon liralık otel yatırımının yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi'ne 5 yıl içinde 1,2 milyar liralık ek yeni yatırım alınması bekleniyor. Öte yandan spor turizmini daha da çeşitlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunduğu 2 futbol sahasının ardından şimdi de 6 futbol sahası, kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti gibi spor disiplinlerinin kullanımı için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Kompleksini 2022 yazından itibaren faaliyete geçirecek."

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