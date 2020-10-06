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Erdal Beşikçioğlu yeni imajıyla şaşırttı

06.10.2020 15:07 | Son Güncelleme:
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Erdal Beşikçioğlu yeni imajıyla şaşırttı

Eski dizisi Behzat Ç. ile özdeşleşen saçını ve sakalını 9 Ekim Cuma Fox’ta ilk bölümü yayınlanacak 'Çocukluk' dizisi için kestiren usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, imaj değiştirdi.

Eski dizisi Behzat Ç. ile özdeşleşen saçını ve sakalını 9 Ekim Cuma Fox’ta ilk bölümü yayınlanacak 'Çocukluk' dizisi için kestiren usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, ortaya çıkan farklı bir imajıyla merak konusu oldu.

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Dizide çocuk yurdu müdürünü oynayan Beşikçioğlu’nun uzun siyah deri paltolu, kırmızı fularlı merak edilen bu fotoğrafının yarın seyirciyle buluşacak yeni tiyatro oyununa ait olduğu ortaya çıktı.

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Erdal Beşikçioğlu, 7 Ekim Çarşamba 20:30’da ilk online tiyatro prömiyeri ile Türkiye’nin her yerinden Fişekhane’deki seyirciyle aynı anda izlenebilecek Fahrenheit 451 adlı oyunda itfaiye şefi Yüzbaşı Beaty’yi oynuyor.

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Ray Bradbury’nin klasikleşmiş romanından uyarlanan oyunun yönetmenliğini de Beşikçioğlu yapıyor.

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