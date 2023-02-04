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Erdal Erzincan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Erdal Erzincan evli mi, eşi kim?

04.02.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erdal Erzincan bu akşam Kanal D'nin sevilen müzik eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. 'Türkülerle Muhabbet' konseptiyle izleyiciye keyif dolu dakikalar yaşatacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in konukları arasında yer alan Erdal Erzincan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Erdal Erzincan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Erdal Erzincan evli mi, eşi kim? İşte hakkında tüm bilgiler...

Erdal Erzincan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Erdal Erzincan evli mi, eşi kim?

Erdal Erzincan'ın kim olduğu ve hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları arasında yer alan Erdal Erzincan 1971, Erzurum doğumlu Türk halk müziği sanatçısıdır. Küçük yaşlardan itibaren yaşadığı bölgenin folklorunu gözlemlemeye başladı ve bağlamayla o yaşlarda tanıştı. İşte hakkında tüm bilgiler...

ERDAL ERZİNCAN KİMDİR?

Erdal Erzincan 1971, Erzurum doğumlu Türk halk müziği sanatçısıdır.

Küçük yaşlardan itibaren yaşadığı bölgenin folklorunu gözlemlemeye başladı ve bağlamayla o yaşlarda tanıştı. 1981 yılında İstanbul'a yerleşti ve 1985 yılında Arif Sağ Müzik Kursu'nda dersler almaya başladı.

1989 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'ne girdi ve aynı süreçte; Tezenesiz Bağlama Çalma Tekniği (Şelpe) ile ilgili araştırmalar yaptı. Üniversitedeki tezini ise; Parmak Vurma Tekniğinin Bağlamadaki Uygulanışı ve Notasyonu konu başlığıyla sundu.

Erdal Erzincan 2

1994 yılında yayımlanan Töre adlı ilk solo albümünden sonra sırasıyla; Garip, Gurbet Yollarında, Anadolu (Enstrümantal), Al Mendil, Kervan, Giriftar, Girdab-ı Mihnet, Karasu, Döngü, İki Telin İzinden adlı solo albümleri ve bunların yanında Tolga Sağ ve İsmail Özden ile birlikte Türküler Sevdamız; Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik ile birlikte Türküler Sevdamız 2; Tolga Sağ, Yılmaz Çelik ve Muharrem Temiz ile birlikte Türküler Sevdamız 3 adlı albümleri yayımlandı.

1996 yılında Köln'de Cumhurbaşkanı Roman Herzog'un desteğiyle Arif Sağ ve Erol Parlak ile birlikte; Betin Güneş yönetimindeki Köln Filarmoni Orkestrasıyla bir konser verdi. Bu konserin repertuvarı da; "Concerto for Baglama" adı altında albüm olarak piyasaya çıktı. 2000 yılında kendisi gibi sanatçı ve eğitimci olan Mercan Erzincan ile evlendi.

2004 yılının ilk yarısında Viyana'da; Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in desteğiyle Wiener Konzerthaus'ta, Russell McGregor yönetimindeki Ambassade Senfoni Orkestrası'yla birlikte bir konser verdi. Bu konserde birçok Anadolu ve klasik batı müziği eserini Ambassade Senfoni Orkestrası'yla birlikte çaldı.

2004 yılı sonbaharında İranlı Kemança sanatçısı Kayhan Kalhor'la birlikte konserler verdi ve The Wind adlı enstrümantal bir albüm hazırladı.

Erdal Erzincan 1

Yirmi yılı aşkın bir süredir, kendi adını taşıyan müzik kursunda bilgi ve birikimlerini öğrencileriyle paylaşmaya devam etmektedir. Öğrencilerinden oluşan 25 kişilik "Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası" ile yurtiçi ve yurtışında çeşitli konserler verdi, 2013 yılında ise Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası adlı bir albüm yayımladı.

2009 yılında Arif Sağ ile birlikte hazırladığı 2 ciltlik "Bağlama Metodu", 2019 yılında ise kendi bestelerinden oluşan "Bağlama İçin Besteler" adlı kitabı yayımlandı.

Kendisi gibi sanatçı olan Mercan Erzincan ile evli olup bir çocuk babasıdır.

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