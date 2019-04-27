SPOR

Erdal Gündüz: Ali Ravcı, son 5 maça takımımızın başında çıkacak

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 27.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor’da teknik direktör belirsizliği devam ederken kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Erdal Gündüz: Ali Ravcı, son 5 maça takımımızın başında çıkacak

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Malatyaspor basın sözcüsü ve asbaşkanı Erdal Gündüz, "Erol Bulut’un ayrılığı bizim için sürpriz olmadı. Galatasaray maçındaki tarihi fark bu sonucu doğurdu. Erol Bulut, Malatyaspor'da başarılı oldu. Erol Hoca ile dostane bir şekilde ayrıldık. Malatyaspor olarak bu sezon için yeni hoca arayışımız yok. Sportif direktörümüz Ali Ravcı, son 5 maça takımımızın başında çıkacak” ifadelerini kullandı.

ERDAL GÜNDÜZ SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

“Barış Alıcı ile gelecek sezonda çalışmak istiyoruz. Barış’ın transferi için Fenerbahçe’ye teklifimiz ilettik. Fenerbahçe olumlu cevap verirse Barış gelecek sezon da bizimle birlikte olacak. Beşiktaş’tan Guilherme için gelen transfer teklifi yok"

48

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Malatyaspor'a PFDK şokuMalatyaspor'a PFDK şoku
Süper Lig ekibinde istifa depremi!Süper Lig ekibinde istifa depremi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Ravcı Erol Bulut Spor Toto Süper Lig Yeni Malatyaspor Erdal Gündüz

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

F.Bahçe'nin eski hocası 70 yaşında yeni takımına imza attı

F.Bahçe'nin eski hocası 70 yaşında yeni takımına imza attı

Başakşehir'e evinde büyük şok!

Başakşehir'e evinde büyük şok!

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Defansları yormaya devam edeceğim'

'Defansları yormaya devam edeceğim'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Deneyimli futbolcu teklifi açıkladı

Deneyimli futbolcu teklifi açıkladı

Aleksic, Malatya'ya yetmedi

Aleksic, Malatya'ya yetmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdal Gündüz: Ali Ravcı, son 5 maça takımımızın başında çıkacak

Yeni teknik direktör belli oldu

Yeni Malatyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Malatyaspor'a PFDK şoku

Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'daki görevinden istifa etti

Süper Lig ekibinde istifa depremi!

Erol Bulut: Kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim

'Kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim'

Erdal Gündüz: Türkiye Kupası'nda finale yükselmek istiyoruz

'Finale yükselmek istiyoruz'

Erol Bulut: Hedefimiz Türkiye Kupası'nda finale yükselmek

Malatya'da hedef kupa finali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.