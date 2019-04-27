Erdal Gündüz: Ali Ravcı, son 5 maça takımımızın başında çıkacak

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Malatyaspor basın sözcüsü ve asbaşkanı Erdal Gündüz, "Erol Bulut’un ayrılığı bizim için sürpriz olmadı. Galatasaray maçındaki tarihi fark bu sonucu doğurdu. Erol Bulut, Malatyaspor'da başarılı oldu. Erol Hoca ile dostane bir şekilde ayrıldık. Malatyaspor olarak bu sezon için yeni hoca arayışımız yok. Sportif direktörümüz Ali Ravcı, son 5 maça takımımızın başında çıkacak” ifadelerini kullandı.

ERDAL GÜNDÜZ SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

“Barış Alıcı ile gelecek sezonda çalışmak istiyoruz. Barış’ın transferi için Fenerbahçe’ye teklifimiz ilettik. Fenerbahçe olumlu cevap verirse Barış gelecek sezon da bizimle birlikte olacak. Beşiktaş’tan Guilherme için gelen transfer teklifi yok"





