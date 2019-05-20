SPOR

Erdal Gündüz: Bursaspor maçını kazanacağız

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 20.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynayacakları Bursaspor maçını kazanarak, ilk 5 hedeflerini gerçekleştireceklerini söyledi.

Erdal Gündüz: Bursaspor maçını kazanacağız

Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 33. haftasında deplasmanda oynadıkları Antalyaspor maçından mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'un ligi ilk 5'te tamamlama hedefinin devam ettiğini ve bu hedef doğrultusunda mücadelelerini sürdürdüklerini aktaran Gündüz, "İnşallah hafta sonu konuk edeceğimiz Bursaspor karşılaşmasıyla bu hedefimize ulaşacağız. Bursaspor maçını kazanarak, ilk 5 hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bursaspor maçını kazanacağız. Antalyaspor maçı bir kazaydı, takım 10 kişi kalınca sonuca da yansıdı. Aldığımız mağlubiyetten dolayı üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Gündüz, Bursaspor maçının hedefe ulaşılması için önemli olduğunu vurgulayarak, "Taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmasın, stada gelerek takımı desteklesinler. Ligin son maçından taraftarımızın desteğiyle galibiyetle ayrılmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
Erol Bulut'a cevapErol Bulut'a cevap
Abdullah Avcı'ya flaş yanıtAbdullah Avcı'ya flaş yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Evkur yeni Malatyaspor Erdal Gündüz

En Çok Okunan Haberler

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası flaş gelişme

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası flaş gelişme

Marcao'dan Emre Belözoğlu'na: Korkaksın

Marcao'dan Emre Belözoğlu'na: Korkaksın

G.Saray kutlamalarında sürpriz isim! Transfer mi olacak?

G.Saray kutlamalarında sürpriz isim! Transfer mi olacak?

Abdullah Avcı'ya flaş yanıt

Abdullah Avcı'ya flaş yanıt

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni teknik direktör belli oldu

Yeni teknik direktör belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim'

'Kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim'

'Finale yükselmek istiyoruz'

'Finale yükselmek istiyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdal Gündüz: Bursaspor maçını kazanacağız

'Bursaspor'u yeneceğiz'

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Erol Bulut’a cevap

Erol Bulut'a cevap

Adem Büyük'ten Abdullah Avcı'ya flaş yanıt: Kaçan sensin

Abdullah Avcı'ya flaş yanıt

Erol Bulut: Hedefleri ve vizyonu benimle uyuşan bir kulüple anlaşacağım

Erol Bulut ayrılma nedenini açıkladı

Malatyaspor binasına silahlı saldırı şüphelileri serbest kaldı

Şüpheliler için karar verildi

Evkur Yeni Malatyaspor'da olağan mali genel kurul 19 Mayıs Pazar günü yapılacak

Malatyaspor'da kongre zamanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.