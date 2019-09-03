Erdal Sarılar’ın mutlu günü

Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen düğün merasimine Vali Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas eski valisi Ali Kolat, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, il protokolü, kulüp yönetim kurulu ve davetliler katıldı.
Ünlü ses sanatçısı Kibariye’nin konseriyle de katılımcılar düğünde doyasıya eğlendiler.
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