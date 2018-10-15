Olay yaratacak Mario Gomez iddiası!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la uzun yıllar birlikte görev yapan transferden sorumlu eski yönetici Erdal Torunoğulları, Fanatik gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdal Torunoğulları, Mario Gomez'le ilgili olarak "Menajer Ahmet Bulut’un ortağı Fali Ramadani bana Gomez için 9.5 milyon Euro teklif getirdiğini ve Fiorentina kulübünden satış yetkisini aldığını söyledi. Fiorentina futbol direktörü de yanımdaki şahitlerin yanında bunu kabul etti. Buna rağmen Beşiktaş’a aktarılan bilgi ise Mario Gomez’in 1.5 milyon Euro’ya satıldığı, yani Beşiktaş’a düşen payın 750 bin Euro olduğuydu" ifadesini kullandı. İşte Erdal Torunoğulları'nın çarpıcı açıklamaları... FİKRET ORMAN'IN İDDİALARI ASILSIZ

2004 yılında sayın Yıldırım Demirören’in daveti üzere kendisi ile görüştüm fakat o dönem görev almak istemedim. Fikret Bey ile tanışmamıza ise 2013 yılında elime geçen bir takım bilgileri kulübün lehine çevirmek adına kendisiyle irtibata geçerek yapmış olduğumuz görüşme vesile oldu. Bunun üzerine Fikret bey bana yöneticilik teklifinde bulundu ve kabul ettim. Beşiktaş resmi web sitesi başta yazılı ve görsel basın ve sosyal mecrada belirtildiği gibi uzun yıllar ‘Futbol Dış Transfer, Dış İlişkiler ve UEFA’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi’ olarak görev yapmış olmama rağmen sayın Başkan Fikret Orman’ın, ‘Erdal Torunoğulları hiçbir zaman transferden sorumlu yönetici değildi’ demesi, aktif olduğum 4 yılda yaptıklarımı ve emeğimi hiçe sayması beni çok üzdü. Yine sayın başkan ‘Yönetime giremeyeceğini anladığı için bu açıklamaları yapıyor’ gibi hakkımda haksız ve asılsız iddialarda bulundu.

GERİ DÖNMEKLE HATA YAPTIM

Herkesin de bildiği gibi yönetime girmek istemediğimi, yaklaşık 13 ay önce Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası yapmış olduğum, ‘UEFA’dan ve Dış ilişkilerden sorumlu olduğum için Avrupa maçlarında kura çekimi görevi bana aitti. Ancak her şeyde olduğu gibi Fikret Bey ve ekibi kura çekiminde de kendileri bulunmak istediler. Ben de o karede yer almak istemedim ve o yüzden seyahatimi iptal ettim’ şeklindeki açıklamamla zaten beyan etmiştim. Sayın başkanın bana yönelik haksız ve asılsız bu sözlerine rağmen görev süresince yaptıklarımı tek tek anlatarak polemiğe girmek istemiyorum. Bu bana yakışmaz. Beşiktaş adına attığım her adımı gönülden attım, yaptıklarımın lafını edecek değilim hele kendimi savunmak adına anlatacak hiç değilim. Bilen zaten biliyor. Benim bir duruşum var, kendime olan saygım var. Ancak tabii ki bir sabrım da var. Üzüldüğüm gerçektir. Bugüne kadar benim yanımda olan ve destek veren başta bütün taraftarlara ve Beşiktaş camiasına cani gönülden teşekkür ederim. Gönderilen bütün mesajlara cevap veremesem de mutlaka okuduğumu bilsinler. Benim kendisiyle (Umut Güner) transfer konularına ilişkin ne bir görüşmem, ne bir samimiyetim, ne sorunum, ne de diyaloğum olmadı, olmaz da. Az önce de bahsettiğim gibi sorunlar başladığında istifamı vermiştim fakat kabul etmemişlerdi ve bende sayın başkanın ve çevremin baskısı ile geri dönmüştüm. Maalesef böyle bir hata yapmıştım. Bu kere tekrar istifa ederek daha da büyük bir hata yapmış olacaktım. Zaten erken seçime gitmek suretiyle ben dahil çalışmak istemedikleri yöneticileri yönetimden uzaklaştırdılar. Ne diyeyim, umarım bundan sonrası Beşiktaşımız için hayırlısı olur.

KİMSEDEN ÇEKİNECEK DEĞİLİM

Yönetim içinde kongre kulisi yapmam gibi bir şey söz konusu değildir. Tabii ki her zaman olduğu gibi çevrem ile oturup Beşiktaş’ı konuştuk bundan sonrada konuşmaya devam edeceğiz. Biz Beşiktaş’ın neferleriyiz. Bizim için ailemiz, Beşiktaş, ülkemiz, işimiz ve dostlarımız çok önemlidir. Başka ne konuşacağız ki? Kaldı ki son üç dört senedir yaşadıklarım ve bildiklerim karşısında konuşmak için kimseden izin alacak veya çekinecek değilim. Resmi olarak görevdeyken siteden görev tanımımın silinmesi hoş bir durum değildi tabii ki. Çok anlamsız ve çocukça buluyorum. Bana ve kişiliğime zarar verebileceklerini düşündülerse hata ettiler. Küçük mutlulukları için bu derece ucuz hareketlerde bulunanları kendi haline bırakıyorum. Bunun için ortalığı ayağa kaldıracak değilim. Benim için önemli olan gerçek Beşiktaşlılar’ın gönüllerinde yaşamak, adım ve ünvanlarım bir panoda yazmış, yazmamış çok da dert değil. GOMEZ İÇİN 9.5 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ AMA '1.5 MİLYON EURO' DEDİLER

Mario Gomez için anlaşmamız şu şekildeydi... Biz ilk sezonda Gomez ile 1+2 yıllık sözleşme yaptık. 21 Nisan’a kadar bize imza atarsa 1000 Euro karşılığı bonservisi bizde olacaktı ve 2 yıl daha oynayacaktı, aksi taktirde Fiorentina’nın oyuncusu olarak satışta yüzde 50 bizim hakkımız olacaktı. 8 Haziran’da sayın başkanla Gomez’in gerçek menajeriyle Amsterdam’da buluştuk. Görüşme doğrultusunda verilen karar şu şekildeydi; Haziran sonuna kadar birbirimize süre verip biz başka oyuncularla onlar ise başka kulüplerle görüşüp Temmuz’un başında tekrar bir araya gelerek durumu sonuçlandırmak...

AHMET BULUT'LA TARTIŞTIK

Ben 10 Haziran da başka bir oyuncu için Milano’ya geçtim ve Fiorentina futbol direktörünü de ziyaret ettim. Bu ziyarete yanımda 3 kişi ile gittim ve odada aynı zamanda menajer Ahmet Bulut’un ortağı Fali Ramadani de vardı. Orada kendisi ile kısa bir tartışmamız oldu. Fali, 9.5 milyon Euro teklif getirdiğini Fiorentina kulübünden satış yetkisini aldığını söyledi ve Fiorentina futbol direktörü de yanımdaki şahitlerin yanında bunu kabul etti. Buna rağmen Beşiktaş’a aktarılan bilgi ise Mario Gomez’in 1.5 milyon Euro’ya satıldığı, yani Beşiktaş’a düşen payın 750 bin Euro olduğudur. Alman basını ise gerçek satış tutarının biraz altında bir rakam paylaşmıştır. Bunu yaşadığım, gördüğüm ve bildiğim için yani emin olduğum için susamazdım. Bu bilgileri sayın Başkan’la defalarca paylaştım. O da bana sürekli merak etmemem gerektiğini konuyu halledeceğini söyledi. Ancak ortaya somut bir şey çıkmadı. Bu nedenle bende Beşiktaş’ın menfaatleri adına konuyu kamuoyu ile paylaşmak gereği duydum. Neticede Beşiktaş 9.5 milyon Euro’nun yüzde 50’sini alması gerekiyorken çok komik bir rakam aldı. Bu durum göz arda edilebilecek bir durum değildir. En azından ben bunu hazmedemiyorum.

UEFA'YA BİR YAZI GİTMEDİ

Bu konunun muhatabı savcılık değil; Beşiktaş Kulübü, diğer kulüpler ve UEFA’dır. Beşiktaş bu durumu UEFA’ya yazılı bildirmeliydi. Ben başkana gerekli bilgileri verdim, defalarca tekrarladım ve hatırlattım. Şahitlerin isimlerini paylaştım... Ancak Beşiktaş’tan UEFA’ya giden bir yazının olduğunu bugüne kadar hiç görmedim, duymadım. AHMET BULUT, BEŞİKTAŞ'TAN 600 BİN EURO ALACAK

Biz Beşiktaş adına görüşmeler yaparken menajer Ahmet Bulut, Cenk Ergün ile Galatasaray adına pazarlık yapıyordu. Biz her konuda anlaşmıştık, oyuncunun kulüp ile alacak verecek davaları vardı, bu nedenle imza iki gün gecikti. O arada nedenini bilmediğim sebepten dolayı Ahmet Bulut geldi ve sayın Başkan Orman’ın transfer için kendisini gönderdiğini iletti. Bence hiç hak etmediği halde Ahmet Bulut bu transfer nedeniyle Beşiktaş’tan 600 bin Euro menajerlik ücreti aldı ya da alacak. Biliyorsunuz sayın başkanın ‘Ahmet Bulut’a alacaklarının ödeneceği’ yönünde beyanları var. Ahmet Bulut’un da, ‘Ben Başkan Orman’a güveniyorum, sözü var. Benim Beşiktaş’ta param kalmaz’ şeklinde bir beyanı var. Bana gelen bilgi alacağına karşılık çek-senet aldığı doğrultusunda...