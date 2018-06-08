Beşiktaş yöneticisi tehdit edilen ismi açıkladı!

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Beşiktaş'ta geride kalan sezonu değerlendirirken başkan Fikret Orman'la aralarının neden bozulduğunu da açıkladı. Menajer Ahmet Bulut'un Mario Gomez'i tehdit ettiğini iddia eden Erdal Torunoğulları, Cenk Tosun transferinin Önder Özen'in ısrarıyla yapıldığını, Emre Mor ve Çağlar Söyüncü ile anlaştıklarını ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi. İşte Haber1903'e konuşan Erdal Torunoğulları'nın çarpıcı açıklamaları... BİZİM İÇİN KAÇINILMAZ BİR SON OLDU

"Beşiktaş sezona başlarken ligin favorisiydi. Takımın ligi 4. bitirmesi pek hoş olmadı. Kupa maçından sonra kötü şeyler oldu. Sonucun bu şekilde çıkması büyük haksızlıktı. Yaşanan süreç hem camiayı üzdü, hem de futbol takımının motivasyonunu bozdu. Bunların hepsini üst üste koyunca maalesef bizim için kaçınılmaz bir son oldu. Keşke böyle olmasaydı. Beşiktaş, sezona çok daha güçlü ve hazır bir şekilde gelmişti. İnşallah bu sene telafi ederler." BAŞKAN İLE FİKİR ÇATIŞMASI YAŞADIM

"Ahmet Bulut profesyonel bir menajer. Onu muhatap almamız da doğru değil. Ben başkan ile fikir çatışması yaşadım. Başkan, kamuoyu açıklamasında yöneticisine sahip çıkmadı. Bu kırılma noktası oldu. Ben o kararı alırken pişmanlık duymadım. Belki de almış olduğum en doğru karardı.

3 aylık bir süreçte istifamın kabul görülmemesi, hem aile büyüklerinin, Beşiktaş camiasındaki önemli isimlerin, aynı zamanda Fikret beyin baskısı sonucu geri döndüm. Bu da benim hayatımda almış olduğum en yanlış karar oldu. Bunu kabul ediyorum. Bir şey değişmedi. Değişmediğine göre hatalı olan benim. Dönüşü yaparken de Fikret bey ile bir toplantı yaptık. Toplantımıza iki yönetici arkadaşı davet ettik. Toplantının sonunda kendisine "Yönetim süresinin sonuna kadar sabredelim ve ben hiçbir sorumluluk almak istemiyorum" dedim. O da kabul etti. Resmi internet sitesinde görev bölgesinin boş olmasını sorun etmedim. Fazla da düşünmüyorum. Bu onların kararı. Neden öyle bir şey yapmışlar, kendileri açıklasınlar." AHMET BULUT, MARIO GOMEZ'İ TEHDİT ETTİ

Mario Gomez, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük forvet oyuncularının başında geliyor. Gomez'i biz yönetim olarak getirdik. Sadece bu görev bana verildi ve görüşmeleri ben sürdürdüm. Oradaki sözleşmemiz açık ve netti. Gomez, 21 Nisan'ın sonuna kadar bizimle devam etme kararı alsaydı, biz bunun karşılığı olarak Fiorentina Kulübü'ne 1000 Euro ödeme yapacaktık.

Formalite icabı rakam yazılması gerekiyordu ve bunu yazdık. Keşke 1903 Euro deseydik. Fakat o dönemde yaşanan terör olayları onun da kafasını karıştırdı. 'Fiorentina Kulübü ile görüşelim ve lig bittiğinde ben kararımı açıklayayım' dedi. O zaman malum menajer (Ahmet Bulut) Mario Gomez'i tehdit etti. Menajer, Gomez'e 'Beşiktaş ile imza atmazsan seni kadro dışı bırakırız, milli takıma gitme durumun da söz konusu olmaz' demiş. Menajer, Beşiktaş yönetimi adına bu konuşmayı Gomez'e yapıyor. Zaten o konuşmadan sonra fırtınalar koptu. Ben o gece Mario ile bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisine menajerin oyununa gelmemesini ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Sen bir Alman'a bu şekilde yaklaşırsan, o da imza atmaz. Tahrik edildi. Orada hesap başkaydı. Çünkü onun ortağı Fiorentina Kulübü'nde satış hakkını almıştı. Mario Gomez'in bundan haberi var mıydı, yok muydu bilemiyorum. Onlar da benim uyarmama rağmen o tuzağa düşmüşler. Menajerleri ile Amsterdam'da başkan ile beraber konuştuk.

Tabii bu menajer rahat durmadı. İşin enteresan tarafı Wolfsburg Kulübü Fiorentina'ya yapmış olduğu 9.5 milyon Euro'luk teklifi 10 Haziran'da gözlerim ile gördüm. Gomez, sözleşmeyi uzatmadığı için satış hakkı otomatik olarak İtalyan kulübe geçecekti ve bizim de satıştan yüzde 50 kazanma hakkımız doğdu. Sözleşme açık ve netti." ALLAH, ÖNDER ÖZEN'DEN RAZI OLSUN

"Cenk Tosun tırnaklarını kazıyarak bugünlere geldi. Avusturya kampında Bilic ve Önder Özen ile bir toplantı yaptık. Bilic, Burak Yılmaz'ın dışında Türkiye'de santrafor tanımadığını söyledi. Allah, Önder Özen'den razı olsun ki onun yoğun baskısından dolayı Cenk Tosun transferi gerçekleşti. Yanılmıyorsam o transferde Deniz Atalay görev aldı ve transfer bitti. Sonuçta Cenk, Beşiktaş'a çok şey verdi. Bir oyuncu ederini bulduktan sonra gitmelidir. Olası bir sakatlık ya da form düşüklüğü riski vardı. Fernandes'te bunu yaşamıştık." MARCELO, HOCASI İLE TARTIŞINCA AYRILMAK İSTEDİ

"Marcelo'ya sezon başında talip olmuştuk. O zaman kulübü bize 6.5 milyon Euro fiyat teklif etmişti ve o parayı verme şansımız yoktu. Tayfun hocadan olumlu bir referans aldık. Sezon sonlarına doğru hocası ile tartışınca ayrılmak istedi. Son gün ucu ucuna yetiştirdik. Menajerine herhangi bir ödeme yapmadık. O da iyi oyuncuydu. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Giderken Beşiktaş'a katkısı oldu."

UMUT GÜNER İLE FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPMADIK

"Ahmet Nur Çebi ile fikir alışverişimiz oldu ama Umut Güner ile herhangi bir fikir alışverişi yapmadık. Transferler, yönetimin tercihidir. Mutlaka iyi niyetle yapılmıştır. Love bilinmeyen bir oyuncu değildi. Mutlaka birilerine danışılmıştır. Demek ki aşı tutmadı." EMRE MOR VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE ANLAŞMIŞTIK

"Gökhan Keskin ile çalışmam oldu. Türkiye'de henüz isimleri bilinmediği zaman Emre Mor, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün alınması yönünde rapor vermişti. Hatta Emre Mor ile anlaşmıştık. Sonra tereddütler oldu ve alınmadı. Çağlar Söyüncü'nün kulübü ile de anlaşma sağlamıştık ve o da olmadı." FİKRET ORMAN'A MESAJ

"Fikret Orman ile aynı gemide yer almamız ikimiz için de doğru olmaz. Allah işini gücünü rast getirsin. Şu anda camianın başkan değiştirme gibi bir niyetinin olduğunu düşünmüyorum. Kendisi yeni bir ekip ve kadro ile yol alacaktır. Benim inandığım bir oluşum olursa tabii ki teklif gelirse günkü psikolojime göre yer alabilirim." FERDİ, İYİ YETENEK

"Ferdi Kadıoğlu, ailece tanıdığım bir isim. Bize çocukken geldi. O zaman da çocuktu. İyi yetenek."

TARAFTARLAR, BEŞİKTAŞ'TAN UMUDUNU KESMESİN

"Kulübün sahibi taraftardır. Onlar takımı nasıl destekleyeceğini bizden iyi biliyor. Beşiktaş'tan umudunu kesmesinler. Her sene şampiyon olacağız diye kural yok. Keşke öyle bir kural olsa. Bu sene İnşallah bize yakışan yerde bitiririz." BAYERN VE AJAX, ALTYAPI İÇİN 10 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

"Gökhan Keskin'in iyi gözü var. Demek ki başkan ve oradan sorumlu arkadaş ayrılık kararı almışlar. Karara saygı duyulmalı. Başarı olduğunda herkes sahiplenir, başarısız olduğunda da birileri suçlanacaktır. Biz altyapıya, scouta gerekli özeni göstermemiz için dışarıdan başka ülkelerden hocalar getirmeliyiz. Çin, Bayern Münih ve Ajax ile altyapı için 10 yıllık sözleşme imzaladı. Biz de bunu yapabiliriz. Bizim şehrin göbeğinde Fulya'dan oyuncu çıkarmamız imkansız. Bizim tesisleşmemiz gerekiyor. İnşallah A Takıma yakın bir yer olur. Altyapısı gelişmiş bütün ülkelerde sistem bu şekildedir." ATIBA'YA TEŞEKKÜR EDİLMELİ

"Atiba'ya teşekkür edip, şükranlarımızı sunmak gerekiyor. Yardımcı hoca ya da farklı bir görevde faydalanabiliriz ama artık bu kadar ısrar etmek de olmuyor. Futbolun doğasında bu var."