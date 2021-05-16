Erdal Torunoğulları'ndan Sergen Yalçın'a teşekkür

Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe’yi 2-1 yenerek 16. lig şampiyonluğuna ulaştı. Mücadele sonrası Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğlulları, duygularının tarifsiz olduğunu belirterek, "Kelimelerle anlatılacak gibi değil. Büyük bir duygu. Bunu yaşamak gerekiyor. Eşim ve çocuklarımdan özür diliyorum. Bayramda onların yanında olamadım, takımla kaldım. Umarım beni affederler. Başkanımızın emeği çok büyük. Hocamızın emeği çok büyük. Tabii ki yönetim kurulunun da katkısı büyük. Sergen hocama, oyunculara çok teşekkür ediyorum. Demek ki kısıtlı imkanlarla güzel işler de yapılıyormuş" dedi.

"AVRUPA'DA GÜÇLÜ KULÜP OLMAK İÇİN ÇABALAYACAĞIZ"

Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Dalgakıran ise şunları söyledi:

"Muhteşem bir duygu. Bütün sıkıntılara değdi. Beşiktaş tarihinin en büyük şampiyonluğu bu. İçinde bulunduğumuz şartları çok iyi biliyoruz. Başta başkanımız Ahmet Nur Çebi olmak üzere, teknik direktörümüze, teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Şimdi hep birlikte futbolda zirveyi sürekli hale getirmek. Avrupa’da da daha güçlü bir kulüp olmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz."

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

