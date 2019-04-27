Erdek'te zehirli et verilen kedi ve köpekler öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tatlısu İlk ve Orta Okulu bahçesine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan zehirli etten sokak köpeği ile 8 yavrusu ve 3 kedi yedi. Hayvanlar zehrin etkisiyle can çekişirken olayın haberini alan hayvanseverlerin müdahalesi ile 6 yavru köpek kurtarılırken, anne köpek ile 3 yavrusu ve 3 kedi kurtarılamayarak öldü.

Bu tip olayların son zamanlarda artış gösterdiğini belirten mahalle sakinleri, "Hayvanseverler olarak çok üzülüyoruz. Tatlısu Mahallesi'nin önemli alanları görebilecek şekilde mobese kameraları konulması için Erdek Kaymakamlığı’na başvuracağız" ifadelerini kullandılar.

(DHA)

