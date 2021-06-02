Erdek ve Bandırma körfezlerinin dibinde deniz salyası tehlikesi

Müsilajın suyun altında yoğun bir şekilde görüldüğünü ifade eden Sarı, "Erdek Körfezi'nde kıyıdan itibaren bir dalış yaptık. 18 metre derinliğe kadar indik, kıyıdan itibaren müsilaj oluşumu sıfırdan başlıyor ama 5 metreden itibaren yoğunlaşıyor. 5 metreden 18 metreye kadar çok yoğunlaşıyor, 18 metreden itibaren de maksimum yoğunluğa ulaşıyor." dedi.

Prof. Dr. Sarı, 18 metreden sonra denizin altında ışığın tamamen yok olduğunu, fenerle ilerleyebildiğini aktardı.

Suyun içindeki tahribata da değinen Sarı, şöyle devam etti:

"Aşağısı toz duman gibi göz gözü görmüyor. Müsilaj deniz dibini bir tabaka, örtü gibi kaplamış durumda. Bu örtü denizin dibinde sabit yaşayan canlıları, organizmaları öldürmeye başlamış. Erdek Körfezi'nde sünger topluluklarının üzerlerini müsilaj kaplamış, nefes alamıyor, beslenemiyorlar. Hepsi ölmeye başlamışlar. İstanbul Büyükada'daki görüntülerini Serço Ekşiyan arkadaşım çekti. Kırmızı mercanlar çok geniş alanda ne yazık ki ölmüş durumda. Dolayısıyla aşağıda durum iyi değil. Hareketli olan organizmalarda çok şükür fazla bir ölüme rast gelmedik, bu durum sevindirici."

Sarı, bugünlerde herkesin denizin yüzeyine çıkmış müsilaj tabakalarına odaklandığını dile getirdi. Bunların çok küçük alanları kapladığına değinen Sarı, "Rüzgarda sürekli yerleri değişiyor. Odaklanmamız gereken onlar değil, esas odaklanmamız gereken suyun altıdır. Sıfırdan 30 metreye kadar müsilaj oluşumu ne yazık ki devam ediyor." ifadelerini kullandı.