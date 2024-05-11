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Erden Timur'dan flaş açıklama! ''Dursun Özbek ile farklı düşündüğümüz için yönetimde yokum''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.05.2024 19:35
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gelecek yönetimde yer almayacağını net bir dille ifade etti. Dursun Özbek ile farklı düşündüklerini söyleyen Erden Timur, "Dursun başkanla Florya konusunda farklı düşünüyoruz ama yönetimde yer almama nedenim bu değil." dedi.

Erden Timur'dan flaş açıklama! ''Dursun Özbek ile farklı düşündüğümüz için yönetimde yokum''

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BU SİYASETİN İÇİNDE YOKUM"

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Florya Projesi "Bu tip konular değil, daha çok şampiyonluk, saha içi konuşulsun istiyoruz. Seçim durumu da devam ediyor. Galatasaray siyasetinin herhangi bir yerinde bu anlamda yer almak istemiyorum. O nedenle yönetimde de yer almadım. Galatasaray'a hizmet edilecek her yerde de, her zaman katkı vermeye çalışıyorum. Florya konusu, Galatasaraylıların, tüm camianın en önemsediği konulardan biri. O yüzden bu kadar konuşuluyor. Benim için de gözbebeği bir konu."

"NE DESEM SİYASETİN İÇİNDE OLACAK"

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"Kendi paramızla buradaki kalan kısmı satın alarak böyle bir noktaya gelindi. Bu da rakamlarla değerlendiriyor. Bunlar güncel rakamlar. Şu an ne desem bu siyasetin içinde olacak. Bu bir yöntem. Şu anda tartışılan o. İki farklı yöntem var. Kendin yaptığında satış ve pazarlamasını kendin yapar ve daha fazla kar edersin. Diğer türlü yaptığında daha rahat bir operasyon olur. Daha az kar edersin. Benim şahsi görüşüm, kendimiz yapmak üzere, baştan beri öyle ifade ediyorduk."

"DURSUN BAŞKAN İLE FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ"

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"Dursun başkanla Florya konusunda farklı düşünüyoruz ama yönetimde yer almama nedenim bu değil. Farklı düşündüğümüz bir konu. Bir taraftan yıpratılmak için çok şey yapılıyor. Garip isnatlar var. 'Erden Timur kendisi yapmak istiyor' deniyor. Ben seçim sürecinde de, seçimden sonra da, burası yapılsın, biz hiçbir yerinde olmayacağız. Tekrar edeyim, Dursun başkanımızla farklı fikirlerimiz var. İnsanların fikirleri farklı olabilir. Bunun olup olmamakla ilgili bir alakası yok."

MERTENS AÇIKLAMASI

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"Mertens muazzam performans gösteriyor. Belçika'da nüfus müdürlüğü ile görüşüyoruz, "Bu işte bir yanlışlık var. Bu yaşta, bu olmaz" diye. Görüşüyoruz. İstanbul'da kalmak istiyor. Çok müthiş bir profesyonel, çok değerli bir insan. Gönül insanı, öyle birçok futbolcumuz var. Öyle güzel bir atmosfer var ki, çok iyi insanlar var. Mertens de onlardan birisi. Bir şekilde önümüzdeki dönemde neticeye erecek."

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