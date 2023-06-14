Erden Timur'dan Icardi transferiyle ilgili flaş itiraf! ''Açık konuşayım...''

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Ajans 1905'e özel açıklamalarda bulundu. İşte Erden Timur'un açıklamaları...

"ICARDI'NİN İLK ZAMANLARINDA ÇOK DALGA GEÇTİLER"

Erden Timur: "Bağımsız bir şirkete karakter analizi yaptırıyoruz. Icardi'nin ilk zamanlarında çok dalga geçtiler ama raporda çok iyi bir insan olduğu yazıyordu. Aile hayatındaki problemler de yazıyordu. 17-18 sayfalık rapor. Komşusuyla bile konuşulan rapor vardı içinde."

"MAURO İLE BİZ DE BİRKAÇ KEZ GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜK"

Erden Timur: "Mauro ile biz de birkaç kez görüntülü görüştük ve gelme kararını aldılar. Maaş konusunda ise Mauro Icardi, "Galatasaray'dan başka bir yere gitmeyeceğim" dediği için bize çok büyük kolaylık sağladı PSG ile anlaşma aşamasında."

"WANDA NARA, İSTANBUL'A GELDİ"

Erden Timur: "Wanda Nara, İstanbul'a geldi, 2 gün kaldı. Uçakta aksaklık oldu, 8 saat bekledi. Zaten o bekleyince çok umutlandım. İyi ağırlamak için çalışmalar yaptık, ince düşünülmüş hediyeler hazırladık, kulübün naif olduğunu anlatmak istedik."

"ICARDI'YE SUUDİ ARABİSTAN'DAN ÇOK CİDDİ TEKLİFLER VAR"

Erden Timur: "Açık konuşayım, Icardi'ye Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler var. Sponsorlar hariç kendim dahil onu almak için her şeyi seferber ediyoruz."

TALISCA GÜNDEMİNİZDE Mİ?

Erden Timur: "O kadar çok isim yazılıyor ki... Talisca henüz gündemimizde yok. Tsimikas gündemimizde değil. Merih gündemimizde değil. Dzeko yok. Lukaku, Naby Keita, Lucas Hernandez bunların hiçbirisi gündemimizde yok."

"JOAO FELIX, %100 OLMAYACAK BİR TRANSFER"

Erden Timur: "Joao Felix, %100 olmayacak bir transfer. Kiralama ücreti bizim transfer bütçemiz. Tielemans'ın menajeri beni aradı, 300 bin yorum gelmiş Okan Buruk'un esprisinden dolayı. (gülerek) Bize başka bir oyuncu önerdi."



