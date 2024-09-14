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  4. Erden Timur, Fatih Altaylı ile anlaştı! Sosyal medya hesaplarından duyurdular!

Erden Timur, Fatih Altaylı ile anlaştı! Sosyal medya hesaplarından duyurdular!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.09.2024 12:15
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Bir dönem Galatasaray'da görev yapan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Erden Timur'un sahibi olduğu Forbes Türkiye, gazeteci yazar kadrosuna Fatih Altaylı'yı da ekledi.

Erden Timur, Fatih Altaylı ile anlaştı! Sosyal medya hesaplarından duyurdular!

Erden Timur'un sahibi olduğu Forbes Türkiye, sosyal medyada ses getiren bir anlaşmaya imza attı. Ünlü gazeteciyi yazar kadrosuna bağlayan Forbes, Fatih Altaylı'nın dergide yazacağını açıkladı. Paylaşımda, "Türk medyasının usta ismi, güçlü ve eğilmez kalemi Fatih Altaylı, Ekim sayısından itibaren Forbes Türkiye'de" denildi.

ERDEN TİMUR İSTİFA ETMİŞTİ

erden-timur-galatasaray-daki-gorevinden-ayrildi

Galatasaray'daki görevinden istifa eden Erden Timur, Dursun Özbek ve yönetimiyle anlaşamamıştı. Fatih Altaylı da YouTube programında bu olayı sıkça dile getirmiş ve Erden Tiimur'u savunmuştu.

ARTIK BERABERLER

Forbes ile anlaşma sağlayan Fatih Altaylı'nın bu hamlesi sonrası Erden Timur ile Altaylı bir araya gelmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Erden Timur
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