Erden Timur, Fatih Altaylı ile anlaştı! Sosyal medya hesaplarından duyurdular!

Erden Timur'un sahibi olduğu Forbes Türkiye, sosyal medyada ses getiren bir anlaşmaya imza attı. Ünlü gazeteciyi yazar kadrosuna bağlayan Forbes, Fatih Altaylı'nın dergide yazacağını açıkladı. Paylaşımda, "Türk medyasının usta ismi, güçlü ve eğilmez kalemi Fatih Altaylı, Ekim sayısından itibaren Forbes Türkiye'de" denildi.
Galatasaray'daki görevinden istifa eden Erden Timur, Dursun Özbek ve yönetimiyle anlaşamamıştı. Fatih Altaylı da YouTube programında bu olayı sıkça dile getirmiş ve Erden Tiimur'u savunmuştu.
Forbes ile anlaşma sağlayan Fatih Altaylı'nın bu hamlesi sonrası Erden Timur ile Altaylı bir araya gelmiş oldu.