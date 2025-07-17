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Erden Timur Galatasaray yönetimine geri dönecek mi? Canlı yayında açıkladı...

Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Önümüzdeki süreçte yönetim kademelerinde olur musunuz?" sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...

Erden Timur Galatasaray yönetimine geri dönecek mi? Canlı yayında açıkladı...
Berker İşleyen

Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, CNBC-e'ye konuk oldu. Timur, Galatasaray ile ilgili gelen sorunun ardından yakın zamanda yönetimde yer almak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

"İLERİDE BELKİ OLABİLİR"

Erden Timur Galatasaray yönetimine geri dönecek mi? Canlı yayında açıkladı... 1

Erden Timur, "Futbol tarafında da aktif tarafınızı gördük. Orada da önemli çalışmalar yaptınız. Önümüzdeki süreçte yönetim kademelerinde olur musunuz?" sorusunun ardından, "Yakın zaman için hiç yok. Önümüzdeki 3-4 sene için söyleyebilirim. Çünkü öteki zaman da insan bilemez. Kısa vadeli hayallerde bile ne olacağını bilemiyoruz. Galatasaray'la ilgilenirken çok mutluyum. Herkesin tutkusunu yaşaması çok güzel bir şey ama oğlumla aram yeni yeni normalleşiyor. Büyürken yoktum. 3 yaz boyunca 1 gün gitmişim. Çocuklarım hiçbir zaman görmemişler beni. Şu anda Galatasaray zaten iyi, böyle gidecek de inşallah. Daha ileride belki olabilir ama şu an için değil." yanıtını verdi.

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