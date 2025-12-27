SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Erden Timur'un yönetim kurulu başkanı olduğu Nef'ten gözaltı kararına dair açıklama geldi!

Futbolda Bahis soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur için açıklama geldi. Erden Timur'un yönetim kurulu başkanı olduğu Nef konuya dair ''ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağına güvenimiz tamdır'' ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

Erden Timur'un yönetim kurulu başkanı olduğu Nef'ten gözaltı kararına dair açıklama geldi!
Burak Kavuncu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması' operasyonu kapsamında 29 kişi gözaltına alınırken, listede Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticisi Erden Timur da yer alıyordu. Erden Timur'un yönetim kurulu başkanı olduğu Nef'ten konuya dair açıklama geldi. İşte detaylar...

AÇIKLAMA YAYINLADI!

Erden Timur un yönetim kurulu başkanı olduğu Nef ten gözaltı kararına dair açıklama geldi! 1

''Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur hakkında basında yer alan bazı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Sayın Erden Timur, hayatı boyunca tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat ve hukuki çerçeve içerisinde iyilik ve dürüstlükle sürdürmüştür. Sayın Timur’un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgeler eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazırdır.

Yürütülmekte olan hukuki sürecin, ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağına ve kendisinin bu süreçten aklanarak çıkacağına olan güvenimiz tamdır.

Şirketimiz, profesyonel Yönetim Kurulu ve yönetim ekibi ile faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Adalete olan inancımız çerçevesinde hukuki sürecin olağan seyri içerisinde tamamlanmasının ardından adil bir şekilde Sayın Timur’un lehine neticeleneceğine inanmaktayız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''

BAŞSAVICLIK DUYURMUŞTU!

Erden Timur un yönetim kurulu başkanı olduğu Nef ten gözaltı kararına dair açıklama geldi! 2

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Futbolda Bahis Soruşturması” olarak bilinen soruşturma kapsamında;

MASAK’tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF’de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yoğun kar yağışı maçı durdurdu! Kritik maç 2-0 bittiYoğun kar yağışı maçı durdurdu! Kritik maç 2-0 bitti
Onyedika'da kritik tarih! Okan Buruk'un favorisine 20 milyon euroOnyedika'da kritik tarih! Okan Buruk'un favorisine 20 milyon euro
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bahis Erden Timur son dakika istanbul cumhuriyet başsavcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.