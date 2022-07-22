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Erdinç Sözer: “Hakemin performansı rezaletti”

22.07.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maccabi Netanya mücadelesinin Gürcü hakemi Irakli Kvirikashvili’nin performansını eleştiren Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, “Penaltıyı görmedi. Bence iki pozisyon var, kırmızı kart vermesi gereken. Rezalet bir performanstı” dedi.

Erdinç Sözer: “Hakemin performansı rezaletti”

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, “Takımı tebrik etmem lazım. İlk devre 1 gol yedik, onun ardından 90 dakika koşmamız gerekti. Takım o hedeften vazgeçmedi. Çok motive ve istekliydiler. Çok zor ve sert bir maç oldu. Hakemin de buna katkısı var. Hakemin performansını hiç beğenmedim. Penaltıyı görmedi. Bence iki pozisyon var, kırmızı kart vermesi gereken. 5 dakika uzattı ama yerde yatmalar oldu, bence çok kısa. Rezalet bir performanstı. Süper Lig’de hakemlere kızıyoruz ama övmem gerekiyor. Bununla kıyaslarsak güzel performans sergiliyorlar” cümlelerine yer verdi.

"DAHA SERT OYNAMAMIZ LAZIM"

Önümüzdeki hafta oynayacakları rövanş karşılaşmasında daha sert oynamaları gerektiğine vurgu yapan Sözer, “Biz ne zaman oyunumuzu sahaya yansıttık, dominant oynadık, oyunu kanatlara yaydık, pozisyon ürettik. İkinci ve üçüncü golü bulabilirdik. Deplasmanda sert bir maç bekliyorum. Ona göre hazırlanacağız. Orada daha baskılı oynayacaklar ama bekli bize alan açılacak. Bizim de hızlı oyuncularımız var. Patrick var, Münir var. Güzel pozisyonlar çıkardılar. Hangi oyuncuyu koyduysak katkı verdiler. Biz kadromuza güveniyoruz. Gelecek hafta deplasmanda gidip turu almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"HER OYUNCUNUN POTANSİYELİ VAR"

Deplasmanda nasıl bir kadro çıkaracakları yönünde gelen bir soruyu ise tecrübeli antrenör, “İdmanlara bakacağız. Bu maçı analiz edip kendimizi deplasmana hazırlanacağız. İlk 11’e böyle başladık. Maçtan önce düşündüğümüz hamleleri de gerçekleştirdik. Münir, Patricki, Ömer katkı sağladı. Her oyuncunun potansiyeli ve yeteneği var. Onu değerlendirmeye çalışacağız” diye cevaplandırdı.

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Başakşehir konferans ligi
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