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Erdinç Sözer: Her şeyimi Fenerbahçe'ye vermek istiyorum

31.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözer, "Kalan haftalarda da Fenerbahçe’ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

Erdinç Sözer: Her şeyimi Fenerbahçe'ye vermek istiyorum

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 11.30’da başladı. Yardımcı antrenör olarak teknik heyetine dahil edilen Erdinç Sözer'i, idman öncesi oyunculara tanıtan Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, “Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya’nın diğer liglerinde de yıllarca görev yapmış ve Türkiye’de de bir dönem Fenerbahçe’de bizlerle beraber olmuştu. Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin” ifadelerini kullandı.

Yardımcı antrenör Erdinç Sözer de, “Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre’ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe’ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle” dedi.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçlarla tamamlandı. Diego Perotti takımdan ayrı düz koşulara devam ederken, Sadık Çiftpınar’ın tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Emre bu takıma en büyük zararı veren kişidir.Comalli bile bu kadar zarara sokmadı koca kulübü.Derhal istifa etmeliler Ali Koç ile beraber
KOMEDİNİN 2. PERDESİ BAŞLIYOR İYİ SEYİRLER SAZANLAR
Neyin varki ne vereceksin...

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