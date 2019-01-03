Erdoğan ile genç kızın babası arasında gülümseten diyalog: Çok bela bir kızın var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir genç kızın ricasını kırmadı ve babası ile telefonda görüştü.

Genç kızın babası Harun Bey'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Çok bela bir kızın var. Ama samimi bir kızın var, Allah bağışlasın. Allah bu davada inşallah ayağına taş değdirmesin' sözleri etrafındakileri gülümsetirken, genç kızın "Başkanım babam geç kalınca kızmasın" demesi üzerine Erdoğan'ın verdiği tepki ise dikkat çekti.

Erdoğan kızın bu sözlerine 'Fazla da geç kalmayacaksın' diye yanıt verdi.

