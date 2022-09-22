Erdoğan ile Lapid arasındaki 'Fenerbahçe' diyaloğu herkesi güldürdü: Kötü hatıralarım var, bizi hep yeniyorlardı

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Türkevi'nde FIFA Başkanı Infantino ve İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü. FIFA Başkanı İnfantino'nun görüşmeden ayrıldığı sırada İsrail Başbakanı Yair Lapid'in gelmesi üzerine Erdoğan; İnfantino ve Lapid'i tanıştırdı.

ERDOĞAN'A TUTTUĞU TAKIMI SORDU

Bu sırada yapılan futbol sohbetinde Lapid, Türkiye'nin iyi futbol takımları olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuttuğu takımı sordu. Erdoğan, "Bir numara milli takım" yanıtını verdi.

"FENERBAHÇE İLE KÖTÜ HATIRALARIM VAR, BİZİ HEP YENİYORLARDI"

Lapid ise "Fenerbahçe ile kötü hatıralarım var, çünkü bizi hep yeniyorlardı" ifadesini kullanırken salondakileri güldürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da araya girerek bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsrailli futbolcu Haim Revivo'yu hatırlatarak, "Revivo çok iyi bir oyuncuydu" dedi.



