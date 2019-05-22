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Erdoğan imzaladı! Teknoloji geliştirme bölgeleri belirlendi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.05.2019 07:52 | Son Güncelleme

Teknoloji geliştirme bölgelerinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan imzaladı! Teknoloji geliştirme bölgeleri belirlendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Rize'nin Merkez İlçe Fener Mahallesi ve İstanbul'un Çekmeköy İlçe Taşdelen Mahallesi'nde sınır ve koordinatları belirlenen alanlar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliş"tirme Bölgesi olarak tespit edildi.

Söz konusu karar, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4. maddesi gereğince verildi.

(AA)

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