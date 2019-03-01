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Erdoğan'ın küçük Muhammed'e hediye ettiği tespihi satın almak istiyorlar

leyla.kader leyla.kader
GÜNDEM  | 01.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitingi sonrası kendisine Oltu taşından tespih armağan eden ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Muhammed Atabey Dölekli'ye (8) kendi tespihini hediye etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tespih için aileye inanılmaz rakamların teklif edildiği öğrenildi.
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Telefonlar susmuyor! Teklif yağıyor

Dün saat 14.00'te İstasyon Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alandan ayrılırken karşısına çıkan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Muhammet Atabey Dölek ile bir süre sohbet etti.
Dölekli, kendisine ait Oltu taşı tespihini Erdoğan'a hediye etti. Bunun üzerine Erdoğan, "Senin elin boş kalmasın. Ben de sana kendi tespihimi hediye edeyim" dedi. Erdoğan cebinden çıkardığı kuka yapımı tespihi Dölekli'ye vererek, "Ölene kadar kaybetme" dedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

TESPİHİ SATIN ALMAK İÇİN TEKLİF YAPILDI

TESPİHİ SATIN ALMAK İÇİN TEKLİF YAPILDI
Sosyal medyada yayınlanan bu görüntülerin ardından Muhammed Atabey Dölekli'nin babası Atilla Dölekli'yi çok sayıda Erdoğan hayranı telefonla arayarak tespih için yüksek rakamlar teklif etti.
Baba Dölekli, "Cumhurbaşkanımız Erzurum mitingini bitirdikten sonra meydandan ayrılırken yoğun kar yağışı ve soğuğa rağmen kendisini bekleyen oğlumla görüştü. Oğlum kendisini çok sevdiği için kendine ait olan tespihi Reis'e hediye etti. Cumhurbaşkanımız da kendi tespihini verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çok kişi bizi telefonla arayıp inanılmaz tekliflerlerde bulundu.
Ama bunun bir bedeli olmadığı gibi oğlum Atabey, Cumhurbaşkanı'na söz verdiği gibi ölene kadar bu tesbihi saklayacak" diye konuştu. Tespih üretim ve satışı yapanlar kuka tespihin fiyatlarının 25 liradan başlayıp, 400 liraya kadar çıktığını belirtti. KAYNAK:DHA
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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan Erzurum tesbih Muhammed Atabey Dölekli

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