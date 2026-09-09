Erdoğan ve Yıldırım anlaşmıştı: İlk görüntüler geldi! İşte Fenerbahçe'nin yeni stadı

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kapasite artışı ve modernizasyon hedefiyle hazırlanan kapsamlı projenin tamamlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, gerekli izinlerin alınmasının ardından inşaat çalışmalarına başlamayı planlıyor.

KAPASİTE 64 BİN KİŞİYE ÇIKACAK

Projeyle birlikte stadın mevcut kapasitesinin 64 bin kişiye yükseltilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında kale arkalarına yeni tribünler inşa edilirken maraton ve Fenerium tribünlerine de ilaveler yapılacak.

Yeni tribünlerin yanı sıra stada 52 yeni loca kazandırılacak. Kapasite artışının ardından stadın dış kaplamasının da yenilenmesi planlanırken, iç atmosferde tam akustik sağlanması amaçlanıyor.

ÇATI 6 METRE YÜKSELTİLECEK

Projenin en dikkat çekici aşamalarından biri mevcut stadın çatısının yükseltilmesi olacak. Özel krikolar kullanılacak ve çatı yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.

İlk etapta temel inşaat çalışmalarına başlanacak ve çelik imalatların siparişleri verilecek. Betonarme imalatının tamamlanmasının ardından çelik ayakların yerleştirilmesiyle projenin önemli bölümleri hayata geçirilecek.

ERDOĞAN'A SUNULDU

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede stadın kapasite artışı ve modernizasyon projesinin tüm detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Kulüp, gerekli izin sürecinin tamamlanmasının ardından inşaatın başlamasını planlıyor.

50 MİLYON EURO MALİYET, 25 MİLYON EURO EK GELİR

Fenerbahçe'nin hazırladığı projenin yaklaşık 50 milyon Euro'ya mal olması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetim, çalışmaların tamamlanmasının ardından kulübün mevcut gelirlerine yıllık yaklaşık 25 milyon Euro ek katkı sağlanmasını öngörüyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, projenin kulübün mevcut bütçesine yük getirmeden, sponsorların desteğiyle gerçekleştirileceğini belirtti.

İNŞAATIN 12 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

İş programına göre inşaatın yaklaşık 12 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar sürerken Fenerbahçe'nin karşılaşmalarını kendi stadında oynamaya devam etmesi bekleniyor.

Ancak çatının yükseltileceği dönemde güvenlik ve çalışma koşulları nedeniyle birkaç maçın başka bir statta oynanabileceği ifade edildi. Yönetim, sezon sonunda projenin belirli bir seviyeye getirilmesini hedefliyor.

Özbağı, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasite artışı projelerini tamamlamış bulunmaktayız. Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir. Zatıâline teşekkürlerimizi arz ederiz. İnşaatı yaparken maçlarımız stadımızda oynanabilecektir, ancak çatı yükseltilirken tahminen birkaç maçı başka statta oynayabiliriz. İnşaat süremiz iş programına göre 12 aydır. Sezon bitiminde belli seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. İnşaatın yaklaşık maliyeti 50 milyon Euro’dur. Daha önce stadımızı inşa ederken “Kendi imkânlarımızla yaptık” cümlesini nasıl gururla söylediysek, sponsorlarımızın destekleriyle kulübümüzün mevcut bütçesine yük getirmeden, yine kapasiteyi artırarak modernleştirirken de kendimiz yapacağız. İnşaatın tamamlanmasından sonra tahmini yıllık gelir artışımız, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olacaktır. Bu projemize izin vererek desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.”