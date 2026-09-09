Olaylı şekilde ayrılmıştı! Portekiz'den maça saatler kala Leao için olay yaratan iddia

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken Galatasaray, deplasmanda Sporting ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise kariyerine Portekiz ekibinde başlayan yeni transfer Rafael Leao olacak.

ESKİ KULÜBÜNE KARŞI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rafael Leao, futbola adım attığı Sporting'e bu kez rakip olarak sahaya çıkacak. Portekiz ekibinden olaylı biçimde ayrılan yıldız futbolcu, uzun bir aranın ardından Jose Alvalade'de yeniden boy gösterecek.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Leao, Sporting ile karşılaşacak olmanın kendisi için farklı bir anlam taşıdığını vurguladı.

"Sporting benim büyüdüğüm, sevdiğim bir kulüp. Profesyonel kariyerime başladığım kulüp... Şampiyonlar Ligi'nde önümüzde bir fırsat var. Geçen sezon çok iyi işler çıkardık, bu sene daha fazlasını istiyoruz Bu kulüp beni buraya getirmek için çok mücadele etti, ben de bunun için karşılığını vereceğim Farklı bir maç olacak. İlk kez Sporting’e karşı oynayacağım. Sporting, çok sevdiğim ve gelişimime yardımcı olan bir kulüp."

FİZİKSEL DURUMUYLA İLGİLİ KONUŞTU

Yakın zamanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Leao, şu anda kendisini iyi hissettiğini ve mücadeleye hazır olduğunu belirtti.

"Fiziksel performans olarak iyiyim. Küçük bir sakatlık geçirdim, iki hafta önce atlattım ve şu anda döndüm. Galatasaray staffları hızlı şekilde dönmeme yardımcı oldu. Yarın galibiyet için, takımıma yardım etmek için hazırım. İki yıldır Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyordum, heyecanlıyım. Kendi formamı savunmam gerekiyor ki bu da Galatasaray forması."

PORTEKİZ'DEN OLAY İDDİA

Rafael Leao'nun Sporting'den ayrılışı Portekiz ekibiyle arasında uzun süre devam eden bir gerilime neden olmuştu. Yıldız futbolcunun ayrılık sürecinin ardından tazminat ödemek zorunda kalması da ülkede geniş yankı uyandırmıştı.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Leao'nun Jose Alvalade'ye dönüşünde Sporting taraftarlarının tepkisiyle karşılaşması bekleniyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun eski takımına karşı oynayacağı mücadele, saha içindeki rekabetin yanı sıra tribünlerde de dikkat çekecek.

İLK 11'DE OLMASI BEKLENMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise Rafael Leao konusunda temkinli davranması bekleniyor. Henüz tam olarak hazır olmadığı belirtilen yıldız oyuncunun Sporting karşısında mücadeleye ilk 11'de başlaması öngörülmüyor.

Buruk'un planında Leao'yu karşılaşmanın ilerleyen bölümünde oyuna dahil etmek bulunuyor. Portekizli futbolcunun özellikle 60. dakikadan sonra sahaya sürülmesi bekleniyor.