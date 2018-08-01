Erdon Daci, Eskişehirspor'da

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp başkanı Halil Ünal ve divan kurulu başkanı Aydın Begiter ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen Makedon futbolcu Erdon Daci, kendisini Eskişehirsporlu yapan imzayı attı.
Atiker Konyaspor'a Makedonya'nın Vardar Skopje Jugend takımından transfer edilen 20 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon Eskişehirspor forması giyecek.
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