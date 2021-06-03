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Eren-11 Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

03.06.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıkan çatışmada, bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı

İçişleri Bakanlığı, Eren-11 Operasyonu kapsamında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Bitlis'in Tatvan kırsalında, Eren-11 Operasyonu'nda biri korucu 2 şehidin olduğu hatırlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 jandarma personelinin de yaralandığı bildirildi.

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