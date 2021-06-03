Eren-11 Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-11 Operasyonu kapsamında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Bitlis'in Tatvan kırsalında, Eren-11 Operasyonu'nda biri korucu 2 şehidin olduğu hatırlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 jandarma personelinin de yaralandığı bildirildi.
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