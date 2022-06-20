Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Şemdinli Akbal köyü kırsalında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli Akbal köyü kırsalında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerince başlatılan Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında, dün 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte M-16 piyade tüfeği, AKS-47 piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından "Terör abluka altında" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli'de, jandarma ve korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen tezkerelere "Hayır" diyen belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu'na duyurulur." ifadelerini kullandı.

