YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

20.09.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Dicle kırsal alanında, 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında, Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında 20 Eylül'de, istihbarata dayalı nokta operasyonu yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, J-SİHA, ANKA ve Atak helikopter desteğinde, JÖH ve Jandarma Asayiş Komando timlerinin katılımıyla yapılan operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, teröristlere ait 1 M-16 piyade tüfeği ve 2 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeğinin ele geçirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara merkezli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındıTerör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara merkezli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
Sarıyer'de motosiklet kazasında Acun Ilıcalı ile kızı hafif yaralandıSarıyer'de motosiklet kazasında Acun Ilıcalı ile kızı hafif yaralandı
GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:47
İkindi
16:14
Akşam
18:58
Yatsı
20:16
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.