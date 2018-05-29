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Eren Derdiyok Basel yolcusu

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

Galatasaray'da, Bafetimbi Gomis'in arkasında kalan ve oyunun genelde ikinci yarılarında sahada olan Eren Derdiyok, sarı kırmızılı takım ile yollarını ayırıyor.

Eren Derdiyok Basel yolcusu

Galatasaray'a 2016-17 sezonunun başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eren Derdiyok, sarı kırmızılı kulübe veda etmeye hazırlanıyor.
Bafetimbi Gomis'in gelmesinden sonra yedek soyunan Eren'in, oynayabileceği bir takıma gitmek için takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.

İsviçre Milli Takımı’nın formasını giyen 29 yaşındaki futbolcuya en yakın ilginin altyapısında da oynadığı ve ilk A takım macerası yaşadığı Basel’den olduğu belirtildi. Galatasaray, Eren Derdiyok için Kasımpaşa'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Eren Derdiyok, sarı kırmızılı forma ile 2 sezonda 66 maç 16 gol 6 asistle oynadı. (AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig eren derdiyok basel Galatasaray

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