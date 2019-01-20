Eren Derdiyok, Guangzhou Evergrande ile anlaştı

30 yaşındaki Eren Derdiyok, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 18 resmi maçta 10 gol kaydetti. Galatasaray, kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok’un transferi için Çin Kulübü Guangzhou Evergrande ile anlaştı.

Guangzhou, Galatasaray'a 1.5 milyon Euro önerdi. Çin ekibi tecrübeli forvet ile de 4 milyon Euro'luk prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray, Eren’in satışından 1.5 milyon Euro bonservis ve Eren’in 1.5 milyon Euro'luk alacağıyla birlikte 3 milyon euroyu kasasına koyacak. (Fotospor)

