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Eren Derdiyok, Guangzhou Evergrande ile anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.01.2019 15:30 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediğini açıkladığı Eren Derdiyok, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile prensipte anlaştı.

Eren Derdiyok, Guangzhou Evergrande ile anlaştı

30 yaşındaki Eren Derdiyok, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 18 resmi maçta 10 gol kaydetti. Galatasaray, kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok’un transferi için Çin Kulübü Guangzhou Evergrande ile anlaştı.

Guangzhou, Galatasaray'a 1.5 milyon Euro önerdi. Çin ekibi tecrübeli forvet ile de 4 milyon Euro'luk prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray, Eren’in satışından 1.5 milyon Euro bonservis ve Eren’in 1.5 milyon Euro'luk alacağıyla birlikte 3 milyon euroyu kasasına koyacak. (Fotospor)

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Anahtar Kelimeler:
eren derdiyok Guangzhou Evergrande Galatasaray

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