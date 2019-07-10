Eren Derdiyok resmen Göztepe’de

Geçen sezon forvet bölgesinden istediği verimi alamayan Göztepe, bu sezon elini çabuk tuttu. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray’dan ayrılan Eren Derdiyok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine İsviçre’de başlayan Eren, üç sezon Basel’de forma giydikten sonra Bayer Leverkusen’e transfer oldu.
Alman temsilcisinde üç sezon oynayan Eren, bir sezon da Hoffenheim’de top koşturdu. Eren Derdiyok, 2013-2014 sezonunda yeniden Leverkusen’e döndü. 2014-2015 sezonunda ise Eren’in Türkiye macerası başladı. İki sezon boyunca Kasımpaşa’da forma giyen başarılı futbolcu, 2016-2017 sezonunda 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’a transfer oldu ve geçen sezona kadar sarı-kırmızılı kulüpte forma giydi. Spor Toto Süper Lig’de 101 maçta görev alan 31 yaşındaki futbolcu, rakip filelere 35 gol göndermeyi başardı.
İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi
Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezona hazırlanıyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Mustafa Cengiz'den F.Bahçe'ye gönderme! 'Çocukların kumbarasındaki paraya göz koyanlar...'
Juventus'lu Merih Demiral'dan samimi açıklamalar
Beşiktaş yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi
Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak
Bafetimbi Gomis'ten flaş karar!
Gana'yı Ekuban yaktı
Trabzon'dan çifte transfer
Devlerin gündemindeki isim için flaş sözler! 'Gidebilir'
Trabzonspor flaş ayrılık
Ahmed Kutucu'dan Ozan Kabak sözleri
Transferden vazgeçtiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum