Eren Elmalı kendi maçına bahis oynadı mı? Başsavcılık'tan açıklama geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Atilla Türker'in Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın 'kendi maçına bahis oynadığı ve buna dair belge olduğuna' dair yapılan paylaşımıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

"Eren Elmalı isimli futbolcunun kendi maçına bahis oynadığı ve buna dair belge olduğuna dair yapılan paylaşımlarla ilgili olarak:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan inceleme devam etmektedir.

Kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme süreci devam ediyor.

Bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan / hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli süreç şekillendirilmektedir.

Adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ATİLLA TÜRKER'DEN OLAY YARATAN İDDİA! '' EREN ELMALI KENDİ MAÇINA BAHİS OYNADI...''

Atilla Türker, Eren Elmalı’nın yaklaşık 6 yıl 4 ay önce Kasımpaşa forması giyerken bizzat sahada olduğu maç için bahis yaptığını iddia etti. Türker, bu durumun dünyanın her yerinde doğrudan "şike" kapsamında değerlendirildiğini ve bu suçta zaman aşımı bulunmadığını sert bir dille ifade etti... İşte o sözleri...

Atilla Türker, "Eren Elmalı, Kasımpaşa futbolcusuyken; 31 Ağustos 2019'da kendi maçına bahis oynamış ve bu şike kapsamına giriyor. Şike'de zamanaşımı yok. 2019'da Kasımpaşa'dan Silivrispor'a kiralık olarak gidiyor. 17 Aralık 2019'da Vanspor - Kasımpaşa maçına da bahis oynuyor. Aynı gün Antalyaspor - Eyüpspor ve Samsunspor - Rize maçlarına da bahis oynamış. Alt liglerdeki hakemlere, oyunculara 8-10 ay ceza verip futbol hayatını bitirdiniz. Eren Elmalı'nın ayrılığı ne? Ndao aynı suçtan tutuklandı." ifadelerini kullandı.

SAVCILIK AÇIKLAMASI SONRASI ATİLLA TÜRKER SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI!

Bugün Memi Sports’da gündeme getirdiğim “Eren Elmalı, kendi takımının maçına bahis oynadı” içerikli haberim nedeniyle şu düzeltmeyi yapmak istiyorum.

Eren Elmalı, Kasımpaşa kulübünde profesyonel sözleşmeli futbolcu iken,Kasımpaşa - Ankaragücü A takımı maçına bahis oynadı. Yayında sehven U19 takımı maçına bahis oynadı dedim.

Haberimin arkasındayım…

Saygılarımla…