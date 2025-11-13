SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen ceza sonrası Galatasaray harekete geçti! İtirazda bulunulacak...

Bahis iddiaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı ve Metehan Baltacı’ya ağır cezalar geldi. Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Galatasaray yönetimi, kararların haksız olduğunu savunarak gün içinde resmi itirazda bulunacak. İşte detaylar...

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen ceza sonrası Galatasaray harekete geçti! İtirazda bulunulacak...
Berker İşleyen
Eren Elmalı

Eren Elmalı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın cezaları açıklandı. Her iki oyuncu, ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PFDK kararları açıkladı! İşte Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın cezası PFDK kararları açıkladı! İşte Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın cezası

EREN ELMALI'YA 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ya verilen ceza sonrası Galatasaray harekete geçti! İtirazda bulunulacak... 1

Galatasaray'ın genç oyuncusu Eren Elmalı, bahis nedeniyle aldığı ceza ile dikkat çekti. Eren Elmalı, PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Bu süre boyunca maçlara katılamayacak ve takımının idmanlarına da katılma hakkını kaybedecek.

METEHAN BALTACI'YA 9 AY CEZA

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ya verilen ceza sonrası Galatasaray harekete geçti! İtirazda bulunulacak... 2

Metehan Baltacı ise daha ağır bir ceza aldı. Genç futbolcu, 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kaldı. Bu süre, Baltacı'nın uzun bir süre futbol sahalarından uzak kalmasına yol açacak.

GALATASARAY İTİRAZ ETMEYE HAZIRLANIYOR

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ya verilen ceza sonrası Galatasaray harekete geçti! İtirazda bulunulacak... 3

Galatasaray, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen cezalar konusunda harekete geçti. Kulüp, her iki oyuncunun cezasına gün içinde itiraz edeceğini duyurdu. Ekol TV'de yer alan habere göre, Galatasaray, verilen cezaların yeniden gözden geçirilmesini talep edecek.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ya verilen ceza sonrası Galatasaray harekete geçti! İtirazda bulunulacak... 4

METEHAN BALTACI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

EVREN EREN ELMALI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özbek'in çağrısına Gülpınar'dan destek: "Şanlıurfa bu büyük organizasyona hazır"Özbek'in çağrısına Gülpınar'dan destek: "Şanlıurfa bu büyük organizasyona hazır"
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır"Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır"
Anahtar Kelimeler:
Evren Eren Elmalı son dakika galatasaray Metehan Baltacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.