Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen ceza sonrası Galatasaray harekete geçti! İtirazda bulunulacak...

Bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın cezaları açıklandı. Her iki oyuncu, ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

EREN ELMALI'YA 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Galatasaray'ın genç oyuncusu Eren Elmalı, bahis nedeniyle aldığı ceza ile dikkat çekti. Eren Elmalı, PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Bu süre boyunca maçlara katılamayacak ve takımının idmanlarına da katılma hakkını kaybedecek.

METEHAN BALTACI'YA 9 AY CEZA

Metehan Baltacı ise daha ağır bir ceza aldı. Genç futbolcu, 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kaldı. Bu süre, Baltacı'nın uzun bir süre futbol sahalarından uzak kalmasına yol açacak.

GALATASARAY İTİRAZ ETMEYE HAZIRLANIYOR

Galatasaray, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen cezalar konusunda harekete geçti. Kulüp, her iki oyuncunun cezasına gün içinde itiraz edeceğini duyurdu. Ekol TV'de yer alan habere göre, Galatasaray, verilen cezaların yeniden gözden geçirilmesini talep edecek.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

METEHAN BALTACI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

EVREN EREN ELMALI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.