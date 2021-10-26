Erencan coştu, Eyüpspor kazandı

TFF 1. Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan Eyüpspor, Türkiye Kupası maçında İzmir ekibi 1928 Bucaspor'u konuk etti. Yedek ve gençler ağırlıklı bir kadroyla maça çıkan İstanbul ekibi, karşılaşmayı ilk yarıda attığı gollerle 2-0 kazandı. Eflatun Sarılı Eyüpspor'un gollerini 12 ve 29. dakikalarda Erencan Yardımcı attı.

Eyüpspor'un geçtiğimiz sezon Galatasaray 'dan 4.2 milyon TL bonservis bedeliyle transfer ettiği 2002 doğumlu Erencan, Zafer Turan yönetimindeki Eyüp'te şu ana dek fazla forma şansı bulamadı. Umut Bulut, Bodgan Stancu gibi tecrübeli golcülere sahip olan 1. Lig ekibinde Erencan Yardımcı bu sezon ligde toplamda sadece 5 dakika forma giyebildi. Erencan, geçtiğimiz sezon bir alt ligde şampiyon olan kadroda ise 6 maçta 2 gol atmıştı.

