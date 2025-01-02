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Erencan Yardımcı, Hoffenheim’a geri döndü

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.01.2025 16:52
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Hoffenheim, sezon başında Sturm Graz’a kiraladığı 22 yaşındaki milli oyuncu Erencan Yardımcı’yı geri çağırdı.

Erencan Yardımcı, Hoffenheim’a geri döndü
Erencan Yardımcı

Erencan Yardımcı

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Erencan Yardımcı’yı yaz transfer döneminde 4 milyon Euro’ya kadrosuna katmış ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz’a kiralık olarak göndermişti.

Hoffenheim, Strum Graz’da 14 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösteren 22 yaşındaki golcü oyuncunun kiralık süresinin sonlandırılarak kulübe geri döndüğünü açıkladı. Erencan Yardımcı, sezonun geri kalanında Hoffenheim forması giyecek.

Bundesliga’da 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan Hoffenheim, küme hattının bir basamak üstünde 15’inci sırada yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Erencan Yardımcı hoffenheim
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