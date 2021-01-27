Erenköy’e konforlu şehircilik hizmetleri geliyor

Başkan Hakan Tütüncü, mülkiyet sorunlarını çözerek ve kat artışı imkânı getirerek şehirleşme sürecini başlattıkları Erenköy Mahallesi için yeni hizmet hedeflerini; doğal gaz ve elektrik iletim hatlarının yer altına alınması olarak açıkladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Erenköy Mahallesi’ni ziyaret ederek, hem tamamlanan yatırımları denetledi hem de bölge sakinlerinin hizmet taleplerini dinledi.

Mahalle Muhtarı Ömer Akgün’le de bir araya gelen Başkan Hakan Tütüncü, mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözdükleri, asfalt, park, semt pazarı, kreş gibi hizmetlerle buluşturdukları Erenköy Mahallesi’ne, yeni yatırımların müjdesini de verdi.

Erenköy’ün köklü mülkiyet sorunlarını çözdük

Önem verdikleri Erenköy Mahallesi’nin, dönemlerinde önemli değişimleri yaşadığını anımsatan Başkan Tütüncü, “Mahalle için 2\B gibi köklü mülkiyet sorunlarını ortadan kaldırmamız önemli bir aşamaydı. Daha sonra kat artışı ile bölgede güzel bir şehirleşmeyi başlattık. Mahallede şehirleşme hızla devam ediyor. Etrafta birçok yeni inşaat var. 2009’da seçim çalışmasını yaparken bu mahallenin, bölgenin ne halde olduğunu biliyoruz. Bölgede bir tane bile ruhsatlı binanın olmadığı, mülkiyet problemlerinin yoğun şekilde yaşandığı bir mahalleydi. 2009’dan beri geçen 12 yıllık zaman zarfında son derece güzel çalışmaları, Kepez’in her mahallesine yaptığımız gibi bu mahallede de yaptık. Aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.