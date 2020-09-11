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Ergene Belediyesi eski çöp konteynırlarını yeniliyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 11.09.2020 12:08 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan eski çöp konteynırlarını yenileri ile değiştiriyor.Ergene Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri eski çöp konteynırlarını yenileri ile değiştiriyor.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan eski çöp konteynırlarını yenileri ile değiştiriyor.
Ergene Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri eski çöp konteynırlarını yenileri ile değiştiriyor. Özellikle yoğun olan mahalleler başta olmak üzere ana arterlerindeki kullanılmayan, eskiyen çöp konteynırları yenileri ile değiştirildi. Eski çöp konteynırlarının yenileri ile değiştirme çalışmalarının tüm mahalleleri kapsadığı ifade edildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Erge Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları için çözümler üretmeye devam ediyoruz. İlçemiz genelin de eskiyen çöp konteynerlerinin büyük bir kısmını yeniledik. Temiz bir Ergene için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız temiz bir Ergene oluşturmak ve halk sağlığını en iyi şekilde korumaktır. Her gün temizlik ekiplerimiz düzenli olarak ilçemizdeki çöpleri temizliyor. Ergene her şeyin en güzeline, en iyisine layıktır. Bizler de üzerimize düşen sorumluluk gereği yaşam standardı yüksek tertemiz bir Ergene hedefiyle çıktığımız bu hizmet yolunda, yorulmadan hizmetlerimize devam edeceğiz. Her geçen gün bir adım daha ileriye adım atıyoruz” dedi.

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