YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Ergene Nehri'nin debisi düşüyor

Ergene Nehri'nin debisi düşüyor

15.02.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ergene Nehri'nin debisi düşüyor

EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde geçen hafta taşkına neden olan Ergene Nehri'nin debisi düşüşe geçti.

Yenicegörece istasyonunda nehrin debisi 137 metreküp/saniye ölçüldü. DSİ'nin "turuncu alarm" ikaz durumu normale döndü.

Son dönemlerin en yüksek debisini gören nehirde, suyun akış hızı düşmeye başladı. Nehir, yatağına dönüşe geçti.

Kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlar sonrası debisi geçen hafta 10 kattan fazla artan Ergene Nehri, yatağında çıkarak tarım alanlarına yayılmıştı.

Edirne ve Kırklareli'nde taşan nehrin debisi 250 metreküp/saniye seviyelerine kadar yükselmiş, DSİ "turuncu alarm" ikazı uyarısı vermişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okulun bahçesinde kalan "Yumak" öğrencilerin can dostu olduOkulun bahçesinde kalan "Yumak" öğrencilerin can dostu oldu
Afyonkarahisar'da bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı yakalandıAfyonkarahisar'da bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı yakalandı
Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındıSakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Edirne Kırklareli DSİ

Edirne Namaz Vakitleri 15 Şubat Salı

İmsak
06:37
Sabah
08:03
Öğle
13:33
İkindi
16:25
Akşam
18:53
Yatsı
20:14
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.