Ergene’de tebrik çiçekleri erzak olup ailelere gidiyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in başlattığı, tebrik çiçekleri erzak kolisine dönüşüyor projesinde tebrik çiçeği yerine tedarik edilen erzaklar ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmeye devam ediliyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel başlatmış olduğu tebrik çiçekleri erzağa dönüşüyor projesinde erzakları bizzat kendisi ihtiyaç sahibi ailelere teslim etmeye devam ediyor.

Her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde evlerinden çıkamayan 60 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz için güzel bir proje hazırladık. Belediyenin yapmış olduğu erzak yardımlarına katkı olması amacıyla doğum günlerinde vatandaşlara belediyemiz tarafından hediye olarak gönderilen tebrik çiçeğini iptal ederek bunun yerine doğum günü hediyesini erzak paketine dönüştürerek bu erzakları 60 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelere teslim etme kararı aldık” dedi.

Ergene’de vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Evlerinden sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Ergene’de her gün 51 haneye sıcak yemek götürüyor ve 112 vefa hattından gelen market alışverişi, ilaç alma ve fatura ödeme gibi vatandaşlarımızdan gelen ihtiyaçlar da belediye ekiplerimiz tarafından karşılanıyor. Bunun yanı sıra ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere de erzak yardımlarımız devam etmektedir” diye konuştu.

Sarılmayı, el ele olmayı, derin bir nefes almayı çok özledik. Maviyi ve yeşili bir arada görmeyi, parklardaki çocuk seslerini çok özledik diyen Rasim Yüksel, “Bu günler geçene kadar, birlikte sağlıklı günlerde görüşebilmek için, kendimiz için Ergenemiz için evde kalalım” şeklinde konuştu.